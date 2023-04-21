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大陸人行將逐漸收回非傳統寬鬆政策

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
人行暗示，可能會開始逐漸收回在疫情期間所實施的一些刺激經濟措施，因為經濟正開始復甦，且信貸需求回升。 路透
人行暗示，可能會開始逐漸收回在疫情期間所實施的一些刺激經濟措施，因為經濟正開始復甦，且信貸需求回升。 路透

中國人民銀行（大陸央行）暗示，可能會開始逐漸收回在疫情期間所實施的一些刺激經濟措施，因為經濟正開始復甦，且信貸需求回升。

人民銀行貨幣政策司司長鄒瀾表示，大部分結構性寬鬆工具都是「暫時性」；這些工具大部分都訂有明確的結束期；在經濟的相關問題已經解決，且政策目標已經達成之後，人行將讓這些工具「如期」退場。

這些定向政策包括人行對銀行業提供的低利資金，以促進銀行對中小企業及綠色科技計畫提供貸款等。人行去年推出這些工具，使資產負債表規模的擴大幅度達到六年來之最。

分析師指出，人行的說法顯示，這些工具所釋出的資金雖然在今年內不會大幅減少，但資金「成長可能會減緩」；人行將以漸進的方式收回這些工具。

人行可能已經開始行動。人行的數據顯示，今年第1季結構性工具的金額成長5%，遠低於去年第4季時的16%增幅；今年第1季末時的金額為人民幣6.8兆元，而去年第4季末時的金額為人民幣6.45兆元。

分析師指出，去年底大陸全面解封後，企業借貸迅速回升，帶動消費成長；整體信貸擴張幅度連續三個月超過市場預估。隨著經濟復甦，人行將降低對非傳統政策措施的依賴度，轉向傳統的政策工具，例如1年期政策貸款利率，或是存款準備率，例如3月時人行便曾降低存準率，以增強銀行業的放款能力。

中國人民銀行

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