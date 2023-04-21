出口限制寬鬆？美荷晶片設備商看好中國銷量

儘管歐美紛紛對中國祭出高端半導體技術限制，荷蘭艾司摩爾（ASML）及美國泛林集團（Lam Research）2間晶片設備大廠近日皆表示，預計今年對中國的銷量會增加。

這2家公司19日發布最新一季財報，表現皆優於預期。路透社指出，ASML及泛林集團稱中國今年對電動車、較低階晶片的需求強勁，因此可能成為比預期更大的買主。

據2間公司資料顯示，鑑於中國推動科技產業自給自足，當地廠商正在購買用於製造電動車、手機及個人電腦的較低階晶片的生產設備。

兩會期間，中國國家主席習近平曾指出，要加快中國高科技的「自立自強」，強調「在激烈的國際競爭中，要開闢發展新領域新賽道」。

美政府「澄清」法規

據彭博社20日報導，泛林集團此前預估，美國對華出口限制將使其今年蒙受20至25億美元的損失。

泛林最新的財報顯示，中國佔其當季營收的22％。泛林集團在近日電話財報會議上表示，已收到美國政府對出口相關規定的「澄清」，而這將能讓該公司向中國銷售具有「幾億美元」價值的晶片製造設備。

泛林執行長阿切爾（Tim Archer）表示，「該通知使我們能夠發運我們最初排在預期之外的某些產品，並預計將在2023年下半年發貨」。公司另外指出，已收到來自新客戶約50億美元的預付款，並且這和中國有關。

ASML看好銷中業績

ASML稱已接到約390億歐元的訂單，相當於2年的出貨量。ASML首席執行官溫尼克（Peter Wennink）在會議上表示，中國買家佔了低階晶片製造設備訂單的3成左右，相較去年底，佔比提升約10％。

溫尼克表示，中國晶片製造商著眼電動車市場，該領域大部分不需要最先進的晶片製造設備。此外，據ASML官網消息，首席財務官達森（Roger Dassen）表示，在接下來的季度中，將看到該公司在中國的銷售額顯著回升。

拜登政府去年以阻止中國發展軍備把尖端晶片用於軍事發展為等理由，對華祭出嚴格晶片禁令。其後，美國聯手荷蘭及日本，欲加強圍堵中國半導體產業發展。

3月初，荷蘭政府基於國安理由，宣佈對中國實施新一輪半導體技術出口限制，外界將此視為跟進美國的舉措。荷蘭政府預計於今年夏季前正式動作，ASML曾對此表示，新規只涉及其「最先進」技術出口。

荷蘭貿易部長施萊納馬赫（Liesje Schreinemacher）當時曾指出，將受到影響的是深紫外光微影技術（DUV）設備的出口。溫尼克表示，ASML今年預計出售約90台DUV至中國；屆時，ASML將需申請出口許可。

（綜合報導）

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