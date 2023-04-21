美掐陸...南韓找到機會 記憶體晶片市占今年料衝高到64%

美國的出口管制改變了半導體市場的動態，中國大陸受創，南韓趁機擴大其在全球記憶體晶片市場的主導地位。

根據集邦科技的預估，南韓DRAM晶片產量的全球占比在持平好幾年之後，2023年可能攀升到64%，而中國大陸近年來市占激增的態勢反轉，將降到14%。

美國在2022年10月宣布廣泛的限制舉措，讓中國大陸的半導體生產商，包括南韓SK海力士的無錫廠，取得設備和擴大規模變得更加困難。SK海力士生產的DRAM晶片大約占大陸的一半，但因為美國限制擴產，這個比率到2030年可能下降至40%。

南韓的NAND快閃記憶體的產量也可能獲得提振，雖然可能要一年多後才看得到。集邦說，南韓的全球產出今年可能降至33%，但2025年回升到43%。大陸的占比去年大幅增加，但預料會在2023年達到峰值31%後下滑。

即使北京灑錢拚晶片自製，彭博行業研究預估，大陸可能還要五到十年才能以自家設備生產先進的DRAM。