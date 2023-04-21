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彭博：台灣官員敦促美方 別大聲喊仰賴台積電有危險

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
彭博資訊報導，台灣官員敦促美方，別一直高喊仰賴台積電有危險。路透
彭博資訊報導，台灣官員敦促美方，別一直高喊仰賴台積電有危險。路透

美國面臨中國大陸武力侵犯台灣的威脅，希望減少對台灣晶片的依賴，但台灣官員認為拜登政府做得有些太過火。彭博資訊報導，台灣官員透過私下交流和秘密渠道，敦促美方對於有關依賴台積電（2330）有危險的說法降低音量。

台灣官員尤其對商務部長雷蒙多不滿，她稱美國對台灣晶片的依賴「站不住腳」且「不安全」；他們對擔任美國眾議院外交委員會主席的眾議員麥考爾（Michael McCaul） 訪台期間的言論也深感不安。麥考爾說台灣的半導體產業是「很容易受到入侵影響」的戰略資產，談及美國推動將晶片供應鏈移出台灣時表示，「窗口即將關閉，我們的時間不多」。

要求匿名的消息人士描述台灣官員的緊張，凸顯出他們維持台灣半導體全球舉足輕重地位時所面臨的難題。他們必須試圖吸引軍事和外交支持以遏制對岸入侵。

美國頻頻警告大陸有武力犯台的風險，使情勢具有新的緊迫性。美國國會兩黨都指責北京計畫最早2027年準備好以武力奪取台灣。跡象顯示，億萬富翁巴菲特在內的投資人慎重看待此事。

因為擔心兩岸緊張局勢，巴菲特旗下的波克夏公司去年第4季減持台積電達86%。巴菲特說：「我重新評估了這個部分，沒重新評估業務、管理層或其他。」他手腳俐落大手筆賣了37億美元台積電，嚇壞投資人。 

對於台積電，台灣國家發展委員會主任委員龔銘鑫強調，「企業不可能僅因為不一定會發生的風險而轉移訂單」。分析師對台積電的看法支持他的評估。根據彭博資訊彙編數據，研究台積電股票的40位分析師，有39位給了這家全球最大晶片製造商買入評級或同等建議，比率是至少20年來最高。

台積電 美國 巴菲特

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