Fed官員支持再次升息 關注銀行業承壓問題

多位美國聯準會（Fed）官員周四（20日）暗示或明示，聯準會仍然需要再調升利率來抑制通膨，不過激進升息已近尾聲；他們也都關切銀行業承受壓力的狀況，密切留意此問題對整體經濟的影響。

周四發布的最新數據顯示，Fed提供給銀行業的緊急借款，五周來首次增加，可見美國銀行業在上個月多家銀行倒閉後，承受的壓力仍然揮之不去。

今年在聯準會公開市場委員會（FOMC）利率決策會議上有投票權的Fed理事鮑曼（Michelle Bowman）與達拉斯聯準銀行總裁總裁洛根（Lorie Logan）周四參加同場活動致詞時，都避免做出明確的政策評論。

洛根說：「正如你們所了解的，通膨率一直太高。過去一年，聯準會累積升息4.5個百分點，讓經濟達到更好的平衡。」她強調，希望看到通膨數據持續改善。鮑曼則表示，聯準會需要做更多工作來降低過高的通膨，因為目前通膨率仍「遠高於」Fed所定的2%目標，「我們顯然需要繼續努力，抑制通膨」。

銀行業承受壓力的警報還在，主要是周四公布的截至19日當周數據，聯準會藉由兩個增援貸款工具對金融機構提供的融資餘額，合計達到1,439億美元，高於前一周的1,395億美元。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四接受雅虎金融訪問時表示，聯準會5月的會議上，將評估銀行收緊信貸標準對經濟的影響。她說，其實3月爆發倒閉危機之前，銀行已開始緊縮信用條件。

洛根也提到，她一直關注銀行業承壓對經濟的影響。鮑曼的看法則是，銀行家們持續預期未來一年經濟走弱，「問題不是他們不要擴大信貸，而是可能沒有太多機會可以這麼做。」

今年在利率會議沒有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為，銀行業的信用緊縮，有助於聯準會的工作。對於利率，他贊成再升息一次，然後暫停，因為銀行承壓已為美國經濟帶來逆風。

今年也沒投票權的梅斯特重申，政策利率必須高於5%，才能實現聯準的2%通膨目標。她在另一個場合發演說強調，Fed需要再升息，但過去一年的激進升息，現已接近結束。梅斯特答覆聽眾提問時表示，雖然美國經濟成長可能冷卻許多，她相信可以軟著陸，避開衰退。

今年有投票權的費城聯準銀行總裁哈克（Patrick Harker）周四表示，聯準會在提高利率以因應高通膨方面可能沒有太多的事情可做。他說：「我們已經非常接近我們需要到達的目標」，在穩定的基礎上積極推高利率的需求已經結束。

美國聯準會將於5月2日和3日召開利率會議；目前基準利率介於4.75%到5%之間。