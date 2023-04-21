馬斯克的一天：130億美元財富蒸發、星艦爆炸、推特難賺

馬斯克4月20日這一天過得迭盪起伏。

先是特斯拉第1季財報令投資人失望，這家電動車大廠的股價周四下跌近10%至162.99 美元；然後是SpaceX打造的無人載具「星艦」在升空大約四分鐘後爆炸；另外，數百萬推特用戶選擇不支付每月8美元費用，寧可失去藍勾勾標記。

特斯拉股價下跌對現年51歲馬斯克的淨資產產生最直接的影響。彭博億萬富翁指數顯示，他的財富因此大減126億美元。他在特斯拉的持股，包括股票和期權，占他1,639億美元財富的最大部分，儘管估值飆升的SpaceX變得更重要。

馬斯克是特斯拉、SpaceX，以及他去年收購的社群媒體推特的執行長。目前是全球排名第二的富豪，僅次於法國精品大亨阿諾特，特斯拉今年累漲32%帶動馬斯克的財富反彈268億美元。

馬斯克被問到特斯拉會對什麼樣的獲利水準感到滿意時，承認「很難說利潤率是多少」。在SpaceX，根據彭博資訊看到的一封內部電子郵件，馬斯克向員工表示祝賀，表示他對計畫進展感到樂觀。而在推特，他推文回覆有關4月20日的說，「今天還蠻刺激的」。