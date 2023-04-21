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美元走貶 數據疲軟增添美衰退預期

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
路透
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美元周四（20日）走貶，因為疲軟的數據令市場進一步預期美國經濟可能衰退，也支撐了聯準會預料在下月升息後可能在6月暫停的觀點。

美元指數下滑0.04%至101.80。

美元兌日圓貶值0.36%，至134.24日圓；美元兌瑞郎貶值0.5%，至0.8934瑞郎。

歐元兌美元升值0.14%，報1.0970美元。

在數據顯示美國上周初領失業金人數增加、大西洋沿岸中部製造業活動急劇下降以及成屋銷售減少之後，美元兌日圓和歐元觸及盤中低點。

但克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特講話表示，聯準會未來仍有更多的升息措施，幫助美元削減了跌幅。但她指出，聯準會自去年為抑制高通膨而進行的升息已接近尾聲。

紐約聯準銀行總裁威廉斯周三表示，通膨仍然成問題，聯準會將採取行動壓低通膨。

瑞士信貸宏觀策略師Alvise Marino說：「來自聯準會的言論是，他們希望在更長時間內維持較高的利率。」但他也說，隨著美國數據的公布，「我們可能會看到美元失去利率支持。市場對聯準會今年將降息的看法相當激進。」

富國證券駐倫敦的宏觀策略師Erik F. Nelson：「美國經濟正走向衰退。這只是遲早的問題。美國的經濟衰退將對美元不利。如果美國帶領世界進入衰退，就很難看到對美元的巨大需求。」

另外，歐洲央行預料將在5月4日的會議上連續第七次升息，為歐元提供支持。決策者傾向於升息1碼，但升息幅度也有可能更大。

聯準會 美國 經濟衰退

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