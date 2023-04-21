拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企投資陸

彭博資訊引述知情人士報導，美國總統拜登力求在未來幾周簽署行政命令，限制美企對中國大陸關鍵經濟領域的投資。拜登政府討論此一措施已近兩年，計畫在5月19日開幕的七國集團（G-7）日本峰會前後採取行動。

知情人士說，美國一直向G-7夥伴簡報擬採取的高科技業投資限制措施，並希望在下月峰會上獲得各方背書，即使其他國家預料不會同時宣布類似措施。其中一位知情人士說，最有可能的順序是，在盟友表達支持後，拜登很快簽署行政命令。

此舉標誌針對陸經濟戰進入新階段。前美國總統川普對中國大陸進口商品加徵關稅，拜登最近加大對美國關鍵技術出口的限制。現在，華府將目標放在全球最大兩個經濟體之間的資本流動。

美國聲稱實施限制是出於國安考量，財長葉倫周四演講時也強調這一點，不是像北京所說的試圖遏制中國大陸崛起為另一個超級大國。自俄羅斯入侵烏克蘭以來雙方緊張關係進一步升溫，實際上陷入對立。各方愈發擔心中美進入新冷戰，從而令世界分化為相互對抗的兩大陣營。

人工智慧和量子運算

擬議中的行政命令將涵蓋半導體、人工智慧和量子運算等，聚焦美企在管理上發揮積極作用的投資領域。受限的包括風險投資和私募股權，以及特定形式的技術轉讓和合資企業。涉及起草行政命令的官員表示，目標是潛在的新投資，而非現有投資。

某些類型的投資將被完全禁止，其它類型的則將要求企業通報美國政府。有關細節將在行政命令發布後的一系列法規中闡述，在行政令生效前企業界將有機會提出意見。美國官員表示，投資限制打算扼殺可能提升中國軍力的關鍵融資和技術。

美國財長葉倫周四演講表示，限制對外投資將衝擊到「對國家安全有重大影響的特定敏感技術」。

競爭優勢

葉倫再三強調，拜登政府行動的目標並不是為了遏制中國大陸的發展。她說，美國沒有尋求與大陸經濟全面脫鉤，這對兩國都將是災難性的，將破壞世界其他地區的穩定。

美國財政部官員本周向歐洲對口官員簡介相關措施，行政機關也已開始與商界領袖分享訊息。一旦命令生效，財政部將實施為期一年的試點計畫，並可能在之後擴大。白宮國家安全委員會發言人不予置評。

根據經濟分析局的數據，截至2021年底，美企在華投資總額累計接近1,200億美元，其中大約一半投向製造業。