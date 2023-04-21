拜登可能在G7峰會前後 簽行政命令限制美企投資陸
彭博資訊引述知情人士報導，美國總統拜登力求在未來幾周簽署行政命令，限制美企對中國大陸關鍵經濟領域的投資。拜登政府討論此一措施已近兩年，計畫在5月19日開幕的七國集團（G-7）日本峰會前後採取行動。
知情人士說，美國一直向G-7夥伴簡報擬採取的高科技業投資限制措施，並希望在下月峰會上獲得各方背書，即使其他國家預料不會同時宣布類似措施。其中一位知情人士說，最有可能的順序是，在盟友表達支持後，拜登很快簽署行政命令。
此舉標誌針對陸經濟戰進入新階段。前美國總統川普對中國大陸進口商品加徵關稅，拜登最近加大對美國關鍵技術出口的限制。現在，華府將目標放在全球最大兩個經濟體之間的資本流動。
美國聲稱實施限制是出於國安考量，財長葉倫周四演講時也強調這一點，不是像北京所說的試圖遏制中國大陸崛起為另一個超級大國。自俄羅斯入侵烏克蘭以來雙方緊張關係進一步升溫，實際上陷入對立。各方愈發擔心中美進入新冷戰，從而令世界分化為相互對抗的兩大陣營。
人工智慧和量子運算
擬議中的行政命令將涵蓋半導體、人工智慧和量子運算等，聚焦美企在管理上發揮積極作用的投資領域。受限的包括風險投資和私募股權，以及特定形式的技術轉讓和合資企業。涉及起草行政命令的官員表示，目標是潛在的新投資，而非現有投資。
某些類型的投資將被完全禁止，其它類型的則將要求企業通報美國政府。有關細節將在行政命令發布後的一系列法規中闡述，在行政令生效前企業界將有機會提出意見。美國官員表示，投資限制打算扼殺可能提升中國軍力的關鍵融資和技術。
美國財長葉倫周四演講表示，限制對外投資將衝擊到「對國家安全有重大影響的特定敏感技術」。
競爭優勢
葉倫再三強調，拜登政府行動的目標並不是為了遏制中國大陸的發展。她說，美國沒有尋求與大陸經濟全面脫鉤，這對兩國都將是災難性的，將破壞世界其他地區的穩定。
美國財政部官員本周向歐洲對口官員簡介相關措施，行政機關也已開始與商界領袖分享訊息。一旦命令生效，財政部將實施為期一年的試點計畫，並可能在之後擴大。白宮國家安全委員會發言人不予置評。
根據經濟分析局的數據，截至2021年底，美企在華投資總額累計接近1,200億美元，其中大約一半投向製造業。
但華府贊成遏制中國大陸的共識升高，再加上北京愈發轉向干預主義政策，許多公司的熱情可能已經下降。PitchBook的數據顯示，去年美國私募股權投資人參與陸企股權交易的比率降到十年前的四分之一左右。
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