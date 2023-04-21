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美股三大指數收黑 特斯拉大跌10%、企業財報不佳拖累

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
美國股市三大指數周四（20日）收黑，紐約證交所交易員表情沉重。路透
美國股市三大指數周四（20日）收黑，紐約證交所交易員表情沉重。路透

美國股市三大指數周四（20日）收黑，因特斯拉和AT&T等公司的財報令人失望，投資人同時尋求利率路徑的明朗化。

道瓊工業指數下跌110.39點，跌幅0.33%，報33,786.62點；標普500指數下跌24.73點，跌幅0.60%，至4,129.79點；那斯達克指數跌97.67點，跌幅0.8%，至12,059.56點。

費半指數微跌0.1點，幾乎收在平盤，報3,046.28點。

電動車大廠特斯拉股價暴跌9.7%，原因是公布兩年來最低的單季利潤率，同時表示將繼續降價。電信股AT&T股價急挫10.4%，因第1季營收和自由現金流未達到市場預期。

標普500指數今年年初的漲勢將受到第1季財報季的考驗，投資人預期財報結果將乏善可陳。根據路孚特的數據，到目前為止，分析師們基本維持上周對標普500指數公司第1季獲利年比下滑近5%的預期。

Ameriprise Financial的首席市場策略師Anthony Saglimbene表示：「過去一兩周，市場一直處於超買狀態。現在我們要開始財報季的核心部分了，你會看到需求正在放緩，企業獲利正在下降，確實沒有大量的催化劑來激勵買家。」

在其他財報消息中，美國運通獲利未達到華爾街的預期，股價下跌1%。

幾家區域性銀行在公布財報後股價下跌。自從上個月矽谷銀行倒閉引發投資人對系統性風險的擔憂以來，區域性銀行一直是焦點。

晶片製造設備供應商Lam Research股價上漲7.2%，因上季營收高於預期，而房屋營建業者D.R. Horton股價上漲5.6%，原因是公司預測全年營收高於預期。

投資人正在評估利率走向，許多人預期美國經濟放緩可能導致聯準會在今年稍晚開始降息。數據顯示，上周美國初請失業金人數小幅增加，顯示勞動力市場正在逐步放緩。

隨著聯準會決策會議將在下月登場，聯準會官員將在本周末發表一連串談話。投資人普遍預期聯準會將在5月會議上升息1碼。

達拉斯聯準銀行總裁總裁洛根（Lorie Logan）周四表示，她正在根據三個指標評估聯準會在對抗通膨方面是否取得足夠的進展，包括通膨指標的「進一步和持續」改善。

克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）暗示支持再次升息以平息通膨，但也要評估銀行收緊貸款標準對經濟的影響。

指數 聯準會 投資人

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