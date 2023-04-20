「星艦」空中爆炸 馬斯克強調失敗為成功之母

太空載具星艦20日成功發射升空，但僅飛行幾分鐘後爆炸，艦上並未載人或貨物。研製星艦的美國太空探索科技公司（SpaceX）創辦人兼執行長、億萬富豪馬斯克對此推文強調，發射團隊這次「學到很多」，有助下次發射的準備工作。

馬斯克並透露，幾個月後將進行又1次試射。不過，下次試射將需美國聯邦航空局（FAA）核發另1張發射執照。

包括馬斯克和SpaceX在內，均為此次試射慶祝與道賀。該公司推文說，有像今天般的測試，成功來自我們所學的（經驗和知識），將有助我們改善星艦的可靠性，本公司尋求讓地球上的生命，能夠生活在不只1個星球上（make life multi-planetary）。

該公司在20日試射前即表明，只要沒炸毀發射台等發射設施，就算「贏了」。