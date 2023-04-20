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「星艦」升空不久爆炸 馬斯克預告數月後捲土重來
美國富豪馬斯克創辦的太空探索科技公司（SpaceX）無人載具「星艦」（Starship）廿日再度試射，終於成功升空，但在飛行約四分鐘後爆炸解體墜海。馬斯克已預告幾個月後將再度試射。
該公司工程師對此對此表示，星艦上升時，遭遇「迅速、計畫外的分解」。英國廣播公司（ＢＢＣ）引述SpaceX報導，該公司雖希望能夠撐久一點，惟並不認為這次試飛失敗，官網直播主甚至強調。起飛就是成功。
馬斯克上個月曾表示，發射成功或失敗的機率是一半一半。「星艦」是全球威力最大的太空載具，共有卅三具超級重型火箭助推器，建造成本達卅億美元，目標是載人到火星甚至其他適合人類生存的星球。
「星艦」的燃料包括液態氧和易燃的天然氣，將近四百五十萬公斤重。升空後進入到星艦與推進器分離時發生狀況，兩者並未分離，而是在空中爆炸後墜海，原因尚待追查。
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