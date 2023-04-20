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美國經濟衰退？信用利差尚未見警訊 但「這點」令人憂慮

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
矽谷銀行（SVB）上月倒閉引發一陣銀行業動盪，令人擔心銀行因而收緊放貸，進而導致美國經濟明年有跌入衰退之虞。路透
矽谷銀行（SVB）上月倒閉引發一陣銀行業動盪，令人擔心銀行因而收緊放貸，進而導致美國經濟明年有跌入衰退之虞。路透

投資人對美國經濟減速甚至步向衰退的展望憂心忡忡，但至少目前而言，從公司債市場尚未見到衰退的跡象。

財經網站MarketWatch報導，DynamicEconomic Strategy創辦人席維亞指出，觀察受穆迪評為Baa（低投資級）的公司債與美國10年期公債的殖利率差距可知，此時利差擴大幅度，並未像美國前三波經濟衰退期間（2001-2002、2007-2008和2020年）那麼大。

每逢市況波動加劇，或企業債務違約疑慮升高，信用利差往往擴大，因為投資人在此時要求更高的風險溢價。

席維亞說：「整體來說，截至目前為止，信用利差並未顯示衰退訊號。穆迪的Baa利差是不會咬人的狗。」

他指出，目前的信用利差並未向上突破、持續升到更高水準，一如先前三段經濟衰退期所見的情況。他舉1998年第4季、2008年第1季和2018年第4季為例。

不過，投資人的憂慮未除，繼矽谷銀行（SVB）上月倒閉引發一陣銀行業動盪之後，仍有一大警訊值得關注：銀行放款標準趨嚴，仍可能在明年觸動一波衰退。

席維亞指出，一項衡量銀行業放貸情況的指標，亦即「對小企業收緊放貸的銀行淨占比」，曾在1999年大幅攀升，2007年更是陡升，而目前這個比率已升破40%，與2001年第1季、2008年第2季、及2020年第2季所見的水準相近。

基於當前銀行收緊放貸的程度，他研判，美國現在「對衰退的抵抗力已很脆弱」。同時，美國家庭在就業、實質可支配所得、消費者信心方面仍強，支持經濟仍在成長的論點；不過，成長步調低於趨勢水準，對日後獲利成長、信用利差和資產價格上漲空間來說，仍是警訊。

經濟衰退 美國 信用

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