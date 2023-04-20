花錢念大學卻賠錢！2成的人讀完大學一生反而賺更少 「一招」解套

摘要 1. 美、英研究發現，有沒有大學文憑，終生收入的差距不如想像中多。在美國，準時從大學畢業的學生，多出的終生收入中位數是約新台幣934萬元。 2. 超過四分之一學士學位課程，之後賺的錢還填補不了念大學的投資，投資報酬率是負的。 3. 怎麼讓大學這個高投資獲得高回報？研究指出，選校，真的不如選系！

花4年讀大學，真的值得嗎？最新調查發現，竟有近6成的美國人認為根本不值得！

《華爾街日報》和美國無黨派研究機構芝加哥大學NORC於3月聯合進行調查，56％美國人表示，大學學位是一個糟糕的選擇，因為「畢業時往往沒有特定的工作技能，還要償還大量債務」，另外有42％的人仍然相信大學證書的價值。

對大學學位的不信任，又進一步下降。2013年，還只有4成人不看好大學學位價值；2017年，此數字增為近5成；現在此數字已過半。

為什麼？原因在於，讀大學越來越不像許多人喜歡掛在嘴邊的，是一種能帶來正向回報的投資。

要衡量念大學值不值得，最實際方法，就是計算念大學的投資報酬率如何。一個人大學畢業，相對於沒有大學學歷，終生收入真的比較多嗎？

雖然答案是肯定的，但根據美、英在過去3年的研究發現，有沒有大學文憑，終生收入的差距卻不如想像中多。

在美國，準時從大學畢業的學生，多出的終生收入中位數是30萬6千美元（約合新台幣934萬元）；在英國，如果不計入背景優勢，男性大學學歷能增加的終生收入是24萬英鎊（約合新台幣907萬元），女性是14萬英鎊（約合新台幣529萬元）。這些數字已經扣除了念大學的直接和間接成本。

但糟糕的是，也有人念完大學後，個人經濟狀況反而比不念還糟，而且比例其實不低。

例如，在美國，根據智庫平等機會研究基金會（FREOPP）在2021年的研究，超過四分之一學士學位課程，之後賺的錢還填補不了念大學的投資，投資報酬率是負的。

在英國，根據英國獨立研究機構財政研究所（IFS）2020年的報告，有25％的男性、15％的女性大學畢業後，在職業生涯中賺到的錢，比沒有獲得學位的同儕還少。

那麼念大學要怎麼唸得對，才能讓大學這個高投資獲得高回報？這兩個研究都指出：選校，真的不如選系！

平等機會研究基金會的研究指出，光是「主修」這一個變數，就對畢業生收入變化擁有近一半解釋力，這也代表，認為進名校最重要的思維需要調整。

美國賓州大學金融主修是投報率最高的系所，該系畢業生到35歲時，年薪中位數超過28萬美元，相比之下，該校電影和攝影藝術主修的畢業生，同樣歲數的年薪只有4萬5千美元。

錄取率低於20％的美國頂尖大學中，有100多個學士學位的投報率是負的，哈佛、賓州和芝加哥大學，都擁有至少一項會讓學生血本無歸的學位項目。

總體來說，研究印證，人們看好的理工科系「錢途」的確比人文科系更好。

主修工程近7成能增加終生報酬100萬美元以上，主修交通、建築也能帶來豐厚回報。相比之下，主修視覺藝術和音樂近7成的投資報酬率為負，主修心理、英語等人文學科近3成也是如此。

但，就算是總體投報率本來就偏低的人文、藝術科系，只要不堅持一定要讀最頂尖的學校，而是選擇適合的學校，挹注較低的學費，也能多增加之後的收入。

例如，密西根理工大學的戲劇和舞台藝術主修，終生收入能多79萬美元；德州大學奧斯汀分校的音樂主修學生，終生收入預計可增加58萬美元。

「菁英學校並不是一張黃金門票。」平等機會研究基金會研究員庫柏（Preston Cooper）表示。

資料來源：經濟學人、華爾街日報、FREOPP.org、IFS

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