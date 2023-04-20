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「螞蟻人」悲報！糖價飆11年新高恐續漲 成本轉嫁糖果變貴

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
市場需求攀升加上惡劣天氣不利甘蔗收成，粗糖的期貨價漲到每磅24美分創11年新高，DNEXT的資深糖業分析師John Stansfield指出，糖果和含糖飲料漲價將納入糖價上漲因素。示意圖／ingimage
市場需求攀升加上惡劣天氣不利甘蔗收成，粗糖的期貨價漲到每磅24美分創11年新高，DNEXT的資深糖業分析師John Stansfield指出，糖果和含糖飲料漲價將納入糖價上漲因素。示意圖／ingimage

財經網站CNBC報導，市場需求攀升加上惡劣天氣不利甘蔗收成，粗糖的期貨價漲到每磅24美分，創11年新高。分析師認為還有上漲空間。

標普的糖業分析師Girish Chhimwal以主要糖產國被惡劣天氣困擾為由表示，「糖的基本面非常有利價格在中短期居高不下」。

成本上漲可能以糖果變貴的形式轉嫁給消費者。DNEXT的資深糖業分析師John Stansfield指出：「糖果和含糖飲料漲價將納入糖價上漲因素。一塊巧克力裡有牛奶、可可粉等，這些原料的成本上揚。製造此類商品的能源和勞動成本也走高。」

亞洲的甘蔗榨季近幾周進入尾聲，主要生產國的收成大幅下調，尤其是印度、泰國、中國大陸和巴基斯坦。

在世界第二大糖產國的印度，全印糖業協會4月初將預估2022年10月至2023年9月的年度糖產量下調將近3%，理由是重要產區馬哈拉施特拉邦的非季節性降雨。

最大糖產國巴西的降雨延後了4月的甘蔗收成。Fitch Solutions的大宗商品分析師Matthew Biggin表示，即使巴西的收成進入市場使價格降溫，仍能被視為高於歷史水準。

加劇問題的還有歐洲甜菜收成不佳，主因是種植面積減少、夏季乾旱嚴重，以及需求自疫情期間持續復甦。根據國際糖業組織，全球食糖生產大約80%來自甘蔗，20%來自甜菜。

儘管中國大陸可能動用國家儲備來緩解全球市場的壓力，但Chhimwal警告說，聖嬰現象對亞洲產量前景的影響，中期而言會推高價格。

粗糖的期貨價漲到11年新高。圖為印度甘蔗收成。路透
粗糖的期貨價漲到11年新高。圖為印度甘蔗收成。路透

甘蔗 糖果 巴西 印度

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