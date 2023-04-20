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戴琪：印太經濟架構談判今年漸有成果 美中脫鉤非目標

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
戴琪強調，美國的目的不是要讓北京與美國或全球經濟脫鉤。路透
戴琪強調，美國的目的不是要讓北京與美國或全球經濟脫鉤。路透

美國貿易代表戴琪表示，美國所主導的印太貿易協議的談判，可能在今年會有成果。

戴琪周四在東京的記者會上表示，「印太經濟架構」（IPEF）正緊鑼密鼓推動之中，下一輪協商將於5月在新加坡舉行。

美國總統拜登去年5月訪問亞洲期間倡議IPEF，這項計畫旨在加強美國在印太地區除中國大陸之外的貿易關係，也是華盛頓為遏制北京日益增強的全球影響力的辦法之一。參與這項計畫的經濟體規模占全球經濟的40%。戴琪說，這個架構展現美國在印太地區的貿易承諾。

戴琪強調，美國的目的不是要讓北京與美國或全球經濟脫鉤。「這不是目標。我也不認為這真能實現。」戴琪說：「中國在全球貿易和經濟中占有非常龐大的幅員。對我們來說，挑戰在於如何在貿易領域中謀求公平競爭，如何辨識我們在中國龐大幅員所面臨的挑戰。」

從台灣問題、晶片問題到2月的氣球事件，美中這兩個全球最大經濟體之間的摩擦不斷。

美國 戴琪

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