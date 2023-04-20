高盛日本基金加入看漲晶片股行列 看好基本面將復甦

高盛資產管理公司基金經理人加入看漲半導體股的行列，看好資料中心和ChatGPT將提振股價。

管理 GS Japan Focused Growth Fund 的小菅一郎接受彭博訪問說：「半導體是一個成長型行業，」這檔基金今年表現優於96%的同業。「雖然我們了解短期前景可能具有挑戰性，但我們認為資料中心和汽車半導體將推動未來成長。」

小菅表示，即使日本晶片製造商數量下降，他仍支持那些能跟上全球半導體業擴張步伐的公司。這檔基金主要持有的股票有愛德萬測試，今年以來上漲36%，同期東證指數上漲7.6%。此外，他的基金也持有Hoya 和信越化學工業的股票。

小菅預料晶片業基本面將在今年下半年和明年復甦。他說，最近股價上漲已一定程度消化了這點。

小菅說，ChatGPT熱潮應該會推動半導體需求和資料中心支出，「這些類型的主題會不時出現」。隨著這些領域的投資增加，他也在關注工廠自動化和製造業。

他說：「目前，我們看到電動車和電池領域的投資成長非常顯著，就像自動化一樣，這些新產業的投資也在成長。」