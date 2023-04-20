未停手賣硬碟給華為 美公司遭罰3億美元

週三（4月19日），美國硬碟大廠希捷（Seagate）因違反美國出口管制規定，向華為出售總價值超過11億美元的商品，遭美國商務部開罰3億美元，為該機構有史以來金額最大的獨立行政處罰。

據《華爾街日報》報導，希捷與美國商務部達成協議，同意旗下兩家子公司繳納罰款，部分原因是為了盡快了結此事，專注於公司當前業務營運及長期戰略。希捷曾與華為簽訂3年合作協議，成為華為唯一的硬碟供應商。

據美國商務部稱，在2020年8月至2021年9月期間，希捷在加州與新加坡的子公司違規出售約740萬個硬碟給華為。2019年，該部以維護國安及外交政策利益為由，將華為列入貿易黑名單；工業暨安全局（BIS）則在2020年管制特定外國商品，以便加強應對華為。

美國商務部負責出口執法的助理部長阿克塞爾羅德（Matthew Axelrod）表示，即使當時業界其他對手停止向華為出貨，希捷卻未停手，「今日（政府）的行動就是後果：我們機構史上最大的獨立行政決議」。他也指出該案並非刑事案件。

接下來5年內，希捷將分期於每季繳納1500萬美元罰款，第一筆罰款需在今年10月底前支付。

據路透社報導，希捷主張其硬碟在外國製造，並非美國本土產品，所以並不受出口管制法規約束。

希捷首席執行官莫斯利（Dave Mosley）聲明表示：「儘管我們相信我方在當時銷售硬碟時，遵守了所有相關的出口管制措施，但我們認為與BIS接觸並解決此問題，這是最好的行動方案。」

美國政府則表示，希捷錯誤解讀相關法規。法規檢視的是整個製造過程，而希捷在中國、北愛爾蘭、馬來西亞等地生產硬碟，也在生產過程中使用了有受到相關法規約束的測試設備。

路透社曾於去年率先披露，希捷因涉嫌向華為出貨，受到美國商務部警告。當時希捷向美國證券交易委員會提交文件反駁稱，硬碟驅動器不受美國出口法規的約束，它並未有遭政府指控的那樣，有違禁行為。

但希捷當時在相關文件中，並沒有明確說明涉及的客戶是誰。美國商務部當時拒絕對任何潛在、懸而未決的執法事項發表評論。

華為長期以來否認美國政府對其威脅美國國安的指控，中國外交部也多次回應稱美國相關舉措為「無理打壓」。

（綜合報導）

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