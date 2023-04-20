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彭博：美國情報機構計劃2033年「增加在軌衛星至4倍之多」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
負責開發和購買間諜衛星的美國情報機構計劃在2033年將入軌空間飛行器的數量增加4倍之多。美聯社
負責開發和購買間諜衛星的美國情報機構計劃在2033年將入軌空間飛行器的數量增加4倍之多。美聯社

負責開發和購買間諜衛星的美國情報機構計劃在2033年將入軌空間飛行器的數量增加4倍之多。

彭博報導，美國國家偵察局（National Reconnaissance Office）19日在聲明中表示「未來10年內，我們預計將目前在軌衛星的數量增加4倍」，並補充說「這些衛星無論大小，都將在多個軌道上收集和傳輸我們現今獲得的信號和圖片數量的10倍，並將結合政府和商業系統」。

此外，聲明中還提到此次擴張「將使2023年的數十個在軌系統增加至未來幾年的數百個在軌系統」。美國國家偵察局的存在一直到1992年才被解密，近期更隨著美國國防部文件在社群網路上洩露而受到關注。

美國國家偵察局首長斯科塞斯（Chris Scolese）去年4月透露，對俄羅斯入侵烏克蘭的監視得到美國2個較新的衛星系統支持，並提到「除了軌道間諜衛星，使用商業技術建造的新系統使北約和整個世界能夠實時看到俄羅斯在入侵前的軍事集結」。

美國 俄羅斯 間諜

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