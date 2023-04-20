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WTI跌破80美元 經濟放緩引發需求疑慮 銅價和金價挫

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周三下跌，聯準會（Fed）褐皮書證實貨幣政策緊縮發揮經濟放緩的作用，市場擔心需求減弱。美元上漲之際，銅在內的基本金屬多數走低，錫價回落，金價亦跌。以下是整理自彭博和路透的商品行情：

油價創一個月來最大跌幅

周三原油價格下跌，西德州中級原油（WTI）期貨跌破80美元，創下一個月來最大跌幅，美元走強和風險偏好減弱也給價格帶來壓力。

5月交割的WTI原油期貨下跌1.7美元，結算價報每桶79.16美元； 6月交割的布蘭特原油合約下跌1.65美元，結算價報83.12美元。

美國能源資訊署（EIA）周三報告顯示上周原油庫存減少458.1萬桶，但這未能平息市場對需求的疑慮。

「市場高度關注石油產品需求，這份報告不會緩解對需求脆弱的顧慮，」CIBC Private Wealth的高級能源交易員Rebecca Babin說：「這些數字不算差，但不足以讓交易員安穩入睡」

基本金屬大都下跌 黃金也跌

美元上漲之際，倫敦銅等基本金屬多數走低，錫價回落，工銀標準銀行經濟學家說，中國工業增加值弱於預期，尚未出現強勁反彈，這應視為大宗商品投資者的謹慎信號。金價亦下跌。

倫敦金屬交易所(LME)的銅期貨跌0.6%，報每噸8,959美元。錫價下跌2.6%，報27,115美元。

現貨金價跌破2,000美元的關卡，美國公債殖利率走高，投資人對今年國可能降息轉持懷疑態度。

現貨金價下跌0.5%，報每英兩1,994.02美元，盤中曾下跌多達1.8%，至兩周低點1,969.09美元。黃金期貨收於2,007.30美元，下跌0.6%。

金價 油價 美國

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