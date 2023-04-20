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美元走升 受企業財報和擬提高債務上限消息所振

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
匯銀人士認為，美元將繼續面臨相當大的走貶壓力，因Fed今年可能只會再升息一次。路透
匯銀人士認為，美元將繼續面臨相當大的走貶壓力，因Fed今年可能只會再升息一次。路透

美元周三走升，投資人消化上市公司財報以及眾議院議長提議提高美國債務上限的消息。英鎊上漲，英國公布的通膨數據高於預期，加深英國央行升息的可能性。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）漲0.2%至 101.968，一度上漲0.5%；美元兌除了英鎊以外的主要貨幣均走高。

多倫多CIBC資本市場的北美外匯策略主管Bipan Rai認為，美元走強是「暫時的緩和」，「我們仍然認為，從中期到長期來看，美元將繼續面臨相當大的壓力。這與我們的觀點有關，即Fed可能會再升息一次，然後就結束了。」

英鎊兌美元上漲0.1%至1.2440美元，在強勁的英國CPI推動下一度上漲0.4%；英國周二公佈的就業數據也出人意料強勁。

歐元下跌0.1%至1.0957，一度下跌0.5%。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane重申，如果經濟形勢不發生重大轉變，那麼下個月應該再次升息；歐洲央行管理委員會成員Pablo Hernandez de Cos也呼應了這種觀點

美元兌日圓升值0.5%至134.75日圓；美元在倫敦早盤一度觸及盤中高點135.13日圓，之前有報導稱，日本央行官員對於在下周的政策會議上微調或取消殖利率曲線控制措施持謹慎態度。

英國 日本央行

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