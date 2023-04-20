台積電ADR法說會前下跌 止住連四日漲勢

台積電ADR周三下跌12%，收在87.23美元，止住連四日漲勢，較台北交易溢價4.6%。費城半導體指數同日下跌1%。

美國股市標普500指數周三收盤幾無變化，而道瓊工業指數則小跌，投資人消化好壞不一的企業財報，醫材業的樂觀財報被Netflix頹勢所抵銷。可喜的是，新公布的財報普遍超出分析師預期。

道瓊工業指數下跌79.62點，跌幅0.2%，報33,897.01點；標普500指數跌0.35點，跌幅0.01%，報4,154.52點；那斯達克綜合指數漲3.81點，漲幅0.03%，報12,157.23點。

台灣加權股價指數周三下跌98.97點，收在15770.47點，台積電跌1%收在510元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 108.55 -3.14 103.50 4.88

中華電 CHT 125.09 -0.39 124.50 0.47

台積電 TSM 533.45 -1.03 510.00 4.60

聯電 UMC 50.76 -2.35 51.20 -0.86

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據