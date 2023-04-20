美股持平 波動率降逾一年低點 盤後特斯拉續跌

美國股市標普500指數周三收盤幾無變化，而道瓊工業指數則小跌，投資人消化好壞不一的企業財報，醫材業的樂觀財報被Netflix頹勢所抵銷。可喜的是，新公布的財報普遍超出分析師預期。

道瓊工業指數下跌79.62點，跌幅0.2%，報33,897.01點；標普500指數跌0.35點，或0.01%，報4,154.52點；那斯達克綜合指數漲3.81點，或0.03%，報12,157.23點。

迪士尼和聯合健康集團股價在同業發布財報後下跌，拖累了道瓊指數。標普500指數中，防禦性的公用事業股漲幅最大，上漲0.8%。

有華爾街的恐懼指數之稱的波動率指數（VIX）在盤中跌至2021年11月以來的最低點，跌至16左右。

投資人正在企業業績中尋找通膨可能推動成本上升或損害消費支出的跡象，擔心經濟可能處於衰退的邊緣。

Cherry Lane Investments的合夥人Rick Meckler說：「我們似乎陷入了這個區間，有人認為經濟衰退即將到來，有人認為經濟將出現軟著陸。」

聯準會（Fed）在褐皮書中表示，最近幾周美國經濟成長陷入停滯，招聘和通膨放緩，授信取得管道變窄。 措辭相比3月初矽谷銀行倒閉前發布的報告要更為悲觀些，上一次報告指出經濟仍具韌性，只是對今年接下來的疑慮增強。

在債券市場，美國10年期公債殖利率從周二的3.571%升至3.601%。

Russell investments Ltd.投資策略主管Andrew Pease說，在財報方面，「企業正在失去定價能力，大形勢下發生了利潤遭到擠壓」。

Netflix大跌3.2%，這家媒體公司財測不裁員預期，迪士尼也下跌2.2%。

特斯拉下跌2%，這家電動車製造商今年在美國第六次降價。特斯拉周三盤後發布季報後，在盤後交易進一步下跌。

Elevance Health下跌5.3%，該保險公司上季獲利強勁，卻未能緩解投資人對該公司政府支持的保險業務受到監管的疑慮。同業聯合健康股價下跌3.6%。

其他保健股中，雅培跳漲7.8%，這家醫療設備製造商表示，在新冠肺炎疫情疫情三年下來，全球範圍內大多數被延遲的非緊急醫療程序已經恢復。Intuitive Surgical 股價飆升10.9%，此前該公司的季度營收和獲利超過了預期。

Western Alliance Bancorp暴漲24.1%，此前該公司公布的獲利強於預期，幫助推動標普500指數區域性銀行股上漲3.9%。上個月矽谷銀行的倒閉引發對系統性風險的疑慮後，區域性銀行一直是焦點。