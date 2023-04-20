歐盟碳關稅 2026年開徵

歐洲議會18日批准針對進口商品徵收碳稅的立法。碳稅課徵標準，將基於生產該產品過程中排放的溫室氣體；這是全球貿易法規第一次納入氣候規則。

歐洲議會表決批准後，結束近兩年的碳關稅談判。新稅制目的在推動全球各經濟體為二氧化碳排放定價，同時保護歐盟製造商，減輕溫室氣體排放監管不力國家產品對歐盟產品造成的影響。

根據新規，輸入產品到歐盟的業者，自2026年開始需支付碳關稅。時間表與歐盟碳排貿易體系逐步淘汰歐洲製造商免費配額的時程配合。歐洲製造商免費碳排額度將在2026年到2034年間，逐步降低到完全退場。

已經在歐盟以外國家支付過碳費的產品，抵達歐盟邊境輸入時，可以根據這項立法抵減稅額。通過的法案尚待歐盟各成員國做最後批准，審核工作將在未來幾周內進行。

歐盟的碳關稅新規，引發美國關切，擔心新制程序繁瑣，對出口產品到歐洲的美商形成貿易障礙。歐盟對進口品開徵碳關稅，也招致中國大陸和一些開發中國家批評，這些國家製造商的二氧化碳排放量，往往高於歐洲的競爭對手，更依賴燃煤提供的電力。

在歐盟製造商仍有免費碳排額度過渡期間內，進口商須支付的邊境碳稅與歐盟廠商免費之外仍要付出的碳費一致。主要是考慮公平性，不要違反世貿組織（WTO）的歧視規定。

歐盟對進口品開徵每公噸碳費價格，也會與歐盟製造商依歐盟碳排貿易體系須支付的費率相同。以每噸二氧化碳排放計算，目前歐盟碳排貿易體系內碳費大約是每公噸90歐元（98美元）。

美國要出口產品到歐盟的廠商，未來勢必要提供客戶碳排等相關資料，以便對方能支付正確稅額。歐盟的邊境碳稅新規將讓歐盟執委會授權幾家公司，驗證外國製造商的碳排資料。