塔塔聘請英特爾前高管 野心直指印度半導體製造市場

集微網消息，據eeNews報導，印度企業集團塔塔集團已聘請前英特爾高管Randhir Thakur擔任其子公司的首席執行官，該子公司旨在進軍半導體製造領域。

塔塔集團製造從鋼鐵到汽車的一切產品。董事會主席Natarajan Chandrasekaran宣布該公司計劃於2021年8月進入半導體行業（參見塔塔計劃在印度生產半導體）。然而，塔塔計劃的細節隨後並未透露。

一種可能是該公司從半導體封裝開始。2021年11月，據報導，塔塔正在積極尋找半導體組裝和測試工廠的位置（參見塔塔正在洽談投資3億美元的印度芯片封裝工廠）。 報告稱，塔塔組裝和測試業務的潛在客戶可能包括英特爾、AMD和STMicroelectronics等公司。

Thakur是英特爾代工服務的負責人，但在英特爾同意收購專業代工廠Tower Semiconductor後，他宣布在2022年11月辭職。

並購與合資

Thakur在全球製造、研發和綜合管理方面擁有豐富的經驗。報導援引塔塔的一份聲明稱，Thakur可以為塔塔提供以下方面的經驗：生態系統領導、工藝技術設備、推動併購和合資企業以及產品開發。

塔塔應該能夠從2021年12月宣布的印度政府激勵計劃中受益。然而，印度政府的車輪轉動異常緩慢，少數旨在在印度建設晶圓廠的項目因沒有包括有能力建設和運營晶圓廠的內部投資者而受到批評。

預計這些補貼將有利於針對前沿工藝以及半導體供應鏈其他部分的晶圓廠，例如顯示器和OSAT（外包半導體組裝和測試）。