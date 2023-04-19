瑞信危機後首見 日SMFG發行10億美元AT1債券
三井住友金融集團（SMFG）19日成功標售價值1,400億日圓（約10億美元）的額外第一類資本（AT1）債券，是瑞信（Credit Suisse）上月傳出危機來第一家發行這類債券的大型銀行，顯示金融業動盪有所緩解，資金開始回流AT1債券市場。
彭博資訊報導，這筆債券的主要承銷商SMBC日興證券表示，SMFG將1,400億日圓的AT1債券分為兩部分出售，一批為規模890億日圓、5年2個月內不可贖回的永久債券；另一批為510億日圓、10年2個月內不可贖回的永久債券，兩者的初始利差皆為171個基點。
相較下，SMFG有一批2026年12月可贖回的永久債券，在2017年發行時的初始利差為120個基點。彭博整理的資料顯示，該利差在本周擴大至166個基點。
金監機構將SMFG視為全球約30家具系統重要性的銀行之一。自瑞銀收購瑞信以來，還沒有一家這類銀行發行AT1證券。在瑞士政府撮合下，瑞銀收購瑞信，並註銷瑞信價值170億美元的AT1債務，導致債權人血本無歸，更使市場深受衝擊。AT1債券的發行頓時面臨挑戰，且發行成本升高。
另外，日本另一家大型銀行三菱日聯金融集團（MUFG）計劃最快在5月中發行AT1債券。
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