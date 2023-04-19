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比歐美還慘！英國通膨率仍站穩10% 提高升息機率

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
英國通膨居高不下，升高英國央行升息的機率。路透
英國通膨居高不下，升高英國央行升息的機率。路透

英國3月的通膨率仍站穩10%，顯示通膨壓力根深柢固，提高英格蘭銀行（央行）未來繼續升息的機率。

英國國家統計局（ONS）19日公布，3月的消費者物價指數（CPI）比去年同期勁升10.1%，年升幅雖低於2月的10.4%，但高於市場預期的9.8%，原因是糧食價格寫下逾40年來最大漲幅。

市場迅速反應英格蘭銀行將繼續升息的預期，貨幣市場交易員押注本次升息循環的峰值利率將突破5%，創今年來最高利率水準。交易員也預估英國央行將在5月和6月各升息1碼。

英國央行總裁貝利等央行官員曾暗示，若通膨壓力消退，可能暫緩升息，但最新數據顯示，英國的通膨壓力比美國和歐元區更難解。

Institute of Directors首席經濟學家亞瑟說：「英國央行的工作尚未結束，為了解決潛在的問題，貨幣政策委員會必須在未來幾周開會時再度升息。」

受利率可能更快速上升的預期影響，英鎊兌美元19日盤中強升0.4%至1.2469美元，英國2年期公債下跌，走勢相反的殖利率上升13個基點至3.82%。

英國 通膨

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