美民眾股票投資信心訪調 降至17年來最低點

調查顯示，美國民眾悲觀看待經濟，認為目前適合投資股市的人降至17年來最低點，主因通膨攀升、利率上揚、憂慮潛在的經濟衰退等，眾人並因此調整消費行為。

CNBC詢問1,000名美國民眾對經濟的看法，發現69%受訪者抱持負面觀點，比率創17年前訪調開始以來之最，對經濟的不安削弱民眾進場意願，認為現在是投資股市好時機的受訪者只有24%，為歷來新低。

三分之二美國民眾說薪水追不上通膨，並有同樣比率的受訪者表示，相信美國正步入衰退、或已經陷入衰退。

高通膨也改變了眾人的花錢方式，81%說已採取行動調整消費習慣，例如動用儲蓄支付購物費用、減少旅行、或下砍娛樂開支。

通膨之下，眾人刪減消費的方式各自不同，但不論收入、政治傾向、種族，54%受訪者回答，糧食價格上升對大眾的傷害最大。