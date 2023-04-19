快訊

桌球／帶傷參賽打進16強 林昀儒因「傷勢加劇」退出WTT澳門冠軍賽

確定了！于美人宣布參選「這地區」立委 明開記者會公布黨籍

美民眾股票投資信心訪調 降至17年來最低點

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
據CNBC調查，認為現在是投資股市好時機的受訪者只有24%，為歷來新低。路透
據CNBC調查，認為現在是投資股市好時機的受訪者只有24%，為歷來新低。路透

調查顯示，美國民眾悲觀看待經濟，認為目前適合投資股市的人降至17年來最低點，主因通膨攀升、利率上揚、憂慮潛在的經濟衰退等，眾人並因此調整消費行為。

CNBC詢問1,000名美國民眾對經濟的看法，發現69%受訪者抱持負面觀點，比率創17年前訪調開始以來之最，對經濟的不安削弱民眾進場意願，認為現在是投資股市好時機的受訪者只有24%，為歷來新低。

三分之二美國民眾說薪水追不上通膨，並有同樣比率的受訪者表示，相信美國正步入衰退、或已經陷入衰退。

高通膨也改變了眾人的花錢方式，81%說已採取行動調整消費習慣，例如動用儲蓄支付購物費用、減少旅行、或下砍娛樂開支。

通膨之下，眾人刪減消費的方式各自不同，但不論收入、政治傾向、種族，54%受訪者回答，糧食價格上升對大眾的傷害最大。

經濟衰退 美國

延伸閱讀

「台灣我們來了！」 美總統候選人提政見：發步槍給全台灣家庭

美嚴管赴中投資 近期將祭出空前嚴格限制

國防部：習近平逐步加強威脅台灣力道 美軍提高嚇阻力

分析師：歐盟芯片法案追趕美國、亞洲效果或將有限

相關新聞

比歐美還慘！英國通膨率仍站穩10% 提高升息機率

英國3月的通膨率仍站穩10%，顯示通膨壓力根深柢固，提高英格蘭銀行（央行）未來繼續升息的機率。

魔鬼交易員轉行 調查金融違規

當年因搞垮霸菱銀行（Baring）而聲名大噪的衍生品交易員李森（Nick Leeson，見圖），加入由前Black Cube偵探弗利曼（Seth Freedman）經營的企業情報公司。

美民眾股票投資信心訪調 降至17年來最低點

調查顯示，美國民眾悲觀看待經濟，認為目前適合投資股市的人降至17年來最低點，主因通膨攀升、利率上揚、憂慮潛在的經濟衰退等...

馬士基轉型 將專注運輸業務

貨櫃輪巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk，Maersk）終於出脫旗下最後一個主要的能源資產，3月下旬時將Maersk Supply Service（MSS）以6.85億美元出售給集團母公司A.P. Moller Holdings（APMH），馬士基因此得以完成歷史性轉型目標，變成一家純粹提供運輸服務的公司。

尹錫悅月底訪美 4大韓企6大工商團體全到齊

南韓總統尹錫悅下週將前往美國進行國是訪問，南韓全國經濟人聯合會（全經聯）今天公布隨團成員，三星、SK、現代汽車、LG等4...

紐約生活費高昂 年薪只值1/3

許多人覺得年薪10萬美元是事業有成的象徵，但這筆錢有多好用，要看居住地而定。在紐約市，這筆年薪計入賦稅和高昂的生活費後，相當於只值三分之一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦