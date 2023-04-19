限價制裁俄國無效 中印仍高價收購石油

俄羅斯雖被西方石油限價制裁，但中國與印度不甩禁令，讓俄羅斯有喘息空間！近日有數據統計顯示，西方雖對俄羅斯祭出一桶石油60美元的限價令，設法減少俄羅斯的戰爭金流，但中國與印度仍以高於限價的價格收購俄羅斯石油，其中印度佔收購量70%、中國20%。有歐洲國家曾建議擴大限價，但尚未獲得共識。

運費減少獲利更高

根據《半島電視台》報導，根據國際資料庫「Refinitiv Eikon」統計，西方國家雖對俄羅斯提出石油限價令的制裁，但印度與中國仍未遵守禁令，持續以高於一桶60美元的價格收購俄羅斯烏拉石油公司的石油，其中70%是印度收購、20%是中國收購。

此外，近來因為將進入夏季，俄羅斯周圍的海冰減少，也讓俄羅斯的運輸成本下降，更有利於出口石油到不願配合制裁的國家，光是一個禮拜航運到中國的總成本就可以差100萬美元、運往印度的成本也減少50萬美元，加上OPEC集團先前的石油減產決議，也讓俄羅斯石油有更多獲利空間。

中印不配合限價

目前印度是用布蘭特原油3月的價格再打折14到17美元進行收購，中國則是打折11美元。西方國家先前為了減少俄羅斯在俄烏戰爭的金流，因此決定推動石油限價令，波蘭還曾建議繼續壓低限價令至60美元以下，但目前G7國家聲明指出，會繼續維持60美元的水準。

《BOL news》提到，先前中國與印度固不願配合西方石油限價令，外界普遍認為限價令對俄羅斯的制裁力仍不夠，因此要觀察未來西方國家是否會進一步推出更多制裁。西方先前除了限價令外，也對俄羅斯祭出退出SWIFT、禁止貿易等制裁。

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