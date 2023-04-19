快訊

桌球／帶傷參賽打進16強 林昀儒因「傷勢加劇」退出WTT澳門冠軍賽

確定了！于美人宣布參選「這地區」立委 明開記者會公布黨籍

限價制裁俄國無效 中印仍高價收購石油

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中國與印度持續不願配合西方對俄羅斯的石油限價令，隨著石油減產與夏天到來，局勢恐對俄羅斯更有利。（資料照）
中國與印度持續不願配合西方對俄羅斯的石油限價令，隨著石油減產與夏天到來，局勢恐對俄羅斯更有利。（資料照）

俄羅斯雖被西方石油限價制裁，但中國與印度不甩禁令，讓俄羅斯有喘息空間！近日有數據統計顯示，西方雖對俄羅斯祭出一桶石油60美元的限價令，設法減少俄羅斯的戰爭金流，但中國與印度仍以高於限價的價格收購俄羅斯石油，其中印度佔收購量70%、中國20%。有歐洲國家曾建議擴大限價，但尚未獲得共識。

運費減少獲利更高

根據《半島電視台》報導，根據國際資料庫「Refinitiv Eikon」統計，西方國家雖對俄羅斯提出石油限價令的制裁，但印度與中國仍未遵守禁令，持續以高於一桶60美元的價格收購俄羅斯烏拉石油公司的石油，其中70%是印度收購、20%是中國收購。

此外，近來因為將進入夏季，俄羅斯周圍的海冰減少，也讓俄羅斯的運輸成本下降，更有利於出口石油到不願配合制裁的國家，光是一個禮拜航運到中國的總成本就可以差100萬美元、運往印度的成本也減少50萬美元，加上OPEC集團先前的石油減產決議，也讓俄羅斯石油有更多獲利空間。

中印不配合限價

目前印度是用布蘭特原油3月的價格再打折14到17美元進行收購，中國則是打折11美元。西方國家先前為了減少俄羅斯在俄烏戰爭的金流，因此決定推動石油限價令，波蘭還曾建議繼續壓低限價令至60美元以下，但目前G7國家聲明指出，會繼續維持60美元的水準。

BOL news》提到，先前中國與印度固不願配合西方石油限價令，外界普遍認為限價令對俄羅斯的制裁力仍不夠，因此要觀察未來西方國家是否會進一步推出更多制裁。西方先前除了限價令外，也對俄羅斯祭出退出SWIFT、禁止貿易等制裁。

【更多精采內容，詳見

俄羅斯 印度 俄烏戰爭

延伸閱讀

中俄防長會面 同意擴大軍貿往來

巴西邊靠攏俄羅斯 又譴責侵犯烏克蘭領土行為

俄羅斯政府內部備忘錄流出！爆戰爭使莫斯科「過於仰賴中國技術」

要確定欸！中國防長李尚福讚普亭「非凡領袖、促進世界和平」

相關新聞

魔鬼交易員轉行 調查金融違規

當年因搞垮霸菱銀行（Baring）而聲名大噪的衍生品交易員李森（Nick Leeson，見圖），加入由前Black Cube偵探弗利曼（Seth Freedman）經營的企業情報公司。

美民眾股票投資信心訪調 降至17年來最低點

調查顯示，美國民眾悲觀看待經濟，認為目前適合投資股市的人降至17年來最低點，主因通膨攀升、利率上揚、憂慮潛在的經濟衰退等...

馬士基轉型 將專注運輸業務

貨櫃輪巨擘馬士基（A.P. Moller-Maersk，Maersk）終於出脫旗下最後一個主要的能源資產，3月下旬時將Maersk Supply Service（MSS）以6.85億美元出售給集團母公司A.P. Moller Holdings（APMH），馬士基因此得以完成歷史性轉型目標，變成一家純粹提供運輸服務的公司。

尹錫悅月底訪美 4大韓企6大工商團體全到齊

南韓總統尹錫悅下週將前往美國進行國是訪問，南韓全國經濟人聯合會（全經聯）今天公布隨團成員，三星、SK、現代汽車、LG等4...

紐約生活費高昂 年薪只值1/3

許多人覺得年薪10萬美元是事業有成的象徵，但這筆錢有多好用，要看居住地而定。在紐約市，這筆年薪計入賦稅和高昂的生活費後，相當於只值三分之一。

福斯新電動車 售價不到66萬元

福斯汽車（Volkswagen）才剛發表平價電動概念車ID. 2all（見圖），而且還要好幾年後才會投產，不過現在又已經在計劃推出更便宜的電動車。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦