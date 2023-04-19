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多國浮退休金危機 馬國老人8成難度日「過世前19年已花光」

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
隨著開發中國家人口高齡化，退休金缺口逐漸擴大，各國都設法防止危機暴發。 示意圖／ingimage
隨著開發中國家人口高齡化，退休金缺口逐漸擴大，各國都設法防止危機暴發。 示意圖／ingimage

各國暴發退休金危機！許多馬來西亞人在疫情流行期間選擇預領退休金應急，將導致未來81%的民眾在退休後面臨貧困狀況。但除了馬國之外，隨著人口結構改變，法國與英國都調整退休年齡，引發社會抗議聲浪。

過世前19年已花光

半島電視台》報導，馬來西亞退休金為強制性政策，但允許民眾可以預先提領，以支付教育、醫療或買房等緊急狀況。在疫情期間，該國許多民眾動用退休儲蓄，度過財務困難。

然而，提領退休金儲蓄的制度雖然能協助民眾度過眼前的急需，但馬來西亞已出現低工資、高債務與人口高齡化等狀況，導致退休金危機不斷加劇。馬來西亞央行警告，大多數該國民眾在過世前19年就會花光退休金。

馬來西亞總理安華警告，81%加入退休金計畫的民眾，退休後將沒有足夠的儲蓄維持正常生活，並陷入貧困的狀況。該國在野黨領袖努丁呼籲，政府提領退休金的制度應該有針對性，而非民眾想提領就提領。

各國都有退休金危機

然而，隨著開發中國家人口高齡化，退休金缺口逐漸擴大，各國都設法防止危機暴發。如英國政府目前的法定退休年齡為66歲，但未來規劃延後退休年齡，於2028年將退休年齡調高至67歲，2039年將調高至68歲。

華盛頓郵報》指出，國家債券價格大幅降低，影響英國養老金的營運。英國養老金正面臨巨大的危機，這些基金更被迫出售股票與債券等資產，以籌集資金。

此外，法國近期也通過年金改革，將法定退休年齡從62歲延後至64歲，盼能提高60至64歲人口就業率。法國勞工部估算，可望於2030年底前，每年增加177億歐元的年金財源，但引發該國百萬人上街示威，拒絕年改法案。

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馬來西亞 退休金

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