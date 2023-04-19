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分析師：歐盟芯片法案追趕美國、亞洲效果或將有限

集微網／ 集微網

集微網消息，歐洲議會、歐盟理事會和執委會三大機構周二（18日）針對規模430億歐元（470億美元）的歐盟芯片法案內容達成協議。據路透社報導，分析師認為，歐盟相對有限的預算、缺乏尖端技術以及法案的繁文縟節將阻礙其追趕美國和亞洲。

《歐盟芯片法案》旨在打造歐盟本地芯片供應鏈，吸引世界頂級芯片製造商在歐盟建廠，並在2030年之前將其在全球芯片產量佔比從目前的9%升至20%，但其補貼規模落後於520億美元的《美國芯片法案》。

歐盟芯片法案的三大行動方針出爐，包括：支持歐洲大規模技術能力建設、通過吸引投資確保供應安全和彈性的框架、監測和建立危機應對系統，用於預測供應短缺並在發生危機時提供應對措施。

研究公司Radio Free Mobile分析師Richard Windsor表示，歐洲芯片預算規模相對溫和，不僅低於美國，也仍低於亞洲水平，這可能會阻礙其芯片法案的成效。

目前，英特爾選擇在德國建設一個新的大型芯片製造基地，並獲得68億歐元的補貼。但有報道稱，英特爾已將德國晶圓廠財政補貼需求上調至100億歐元。

此外，台積電正與德國薩克森州就建廠事宜進行談判。

全球半導體競爭格局愈演愈烈，美國去年8月批準《芯片與科學法案》，其中包括520億美元用於促進半導體的生產，另外還有100億美元用於科學研究和開發。韓國政府斥資逾4000億美元（300萬億韓元）搶攻芯片、電動車等領域技術，日本也表示將斥資數十億美元發展本土半導體生產。

歐盟 美國 半導體

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