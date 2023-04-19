微軟傳自行研發AI晶片 不要太依賴高貴的輝達GPU

美國科技新聞網站The Verge報導，微軟（Microsoft）傳出正在自行研發人工智慧（AI）晶片，用於訓練巨大的語言模型，如此可避免過於依賴高價的輝達（Nvidia）晶片。

近來推出爆紅聊天機器人ChatGPT的OpenAI，背後有微軟相挺。科技資訊網站The Information也說，微軟自2019年開始，就秘密研發AI晶片，部分微軟和OpenAI的員工目前已經可以拿到這些自家研發的晶片，並測試他們在GPT-4這類大型語言模型的表現。

輝達目前是AI伺服器晶片的關鍵供應商，各個研發AI的科技公司競相向輝達購買AI晶片。專家估計，OpenAI若要將ChatGPT商業化，將需要逾3萬片的輝達A100 繪圖晶片（GPU）。A100現今的售價約10,000美元。

輝達最先進的AI晶片H100，現在在eBay上的要價超過40,000美元，足證能夠支援AI的高階晶片需求有多熱。輝達為滿足市場，正在加足馬力生產。

美國媒體報導，微軟為了能在推廣AI過程中節省成本，希望自己設計AI晶片，相關研發專案代號為Athena（雅典娜，希臘神話主掌智慧的女神）。

目前不清楚微軟有沒有把自家研發的AI晶片運用到微軟的Azure雲端用戶之上。據說微軟的計畫是，自家設計的AI晶片最快明年能在微軟與OpenAI內部進行更廣範圍應用。微軟還希望未來繼續開發出一代接著一代的AI晶片。

The Verge分析，業界相信微軟研發自家AI晶片，不是要直接完全取代輝達的晶片，而是未來會將更多AI功能融入Bing、Office應用程式、GitHub及其他地方，有自家晶片可望大幅降低成本。

除了AI晶片，微軟多年來也在開發自己的安謀（ARM）架構晶片。根據彭博資訊2020年末的報導，微軟為伺服器設計安謀處理器，以後也會用在Surface產品當中。不過到目前為止，還沒看到微軟推出自己的安謀架構晶片，倒是已經和高通（Qualcomm）與超微（AMD）合作了客製晶片，用於Surface筆電與Surface Pro X平板電腦。