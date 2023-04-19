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漲勢最剽悍！輝達今年猛飆90% 華爾街沒人敢建議賣出

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。路透
輝達股價今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股。路透

輝達（Nvidia）股價18日大漲至一年來最高，延續近來漲勢，稍早滙豐（HSBC）分析師對輝達股票的投資看法「由空翻多」，理由是人工智慧（AI）帶來機會。如今，已經不再有華爾街分析師建議賣出輝達的股票。

輝達股價18日收盤勁揚2.46%至每股276.67美元，今年來已大漲90%，是標普500指數中漲勢最凌厲的個股，若從去年10月谷底算來更是飆高將近約150%。

滙豐科技研究部門主管Frank Lee 18日將輝達投資評級從「減碼」一口氣調升兩級至「買進」，這也代表在路孚特數據追蹤輝達的48名分析師中，最後一位原先仍給予輝達「賣出」評級的分析師也轉為看多。他在研究報告中表示，輝達的AI商機能抵銷他先前對資料中心減緩、庫存水準上升的疑慮。

Frank Lee同時將輝達目標價調高一倍，從每股175美元調升至355美元。他表示：「我們對輝達在AI晶片的定價權力感到震撼，我們預期AI晶片將帶動獲利向上、估值更高。」

投資人押注輝達在新興的AI運算浪潮中將成為晶片供應商霸主，即使經濟減緩的相關疑慮使得全球半導體產業近期營收低迷。

輝達目前市值6,870億美元，躍居美國第五大市值最高企業，僅落後於蘋果、微軟、Google母公司字母與亞馬遜，同時以約1,000億美元的差距勝過特斯拉。

不過，輝達目前股價距離2021年11月寫下的歷史新高仍有17%的差距。

AI 半導體

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