快訊

富商認「親密接觸」曾格爾怒喊仙人跳 正宮反擊：沒差這200萬

38歲單身女被媽催生「當心老了沒人養！」 女兒一句話讓眾人住嘴

說立院「死人骨頭」惹議 薛瑞元：這是母親的語言不值得攻擊

Google 6月將推首支折疊手機 傳加贈智慧手表吸買氣

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
Google據傳6月將推出首支折疊手機Pixel Fold。路透
Google據傳6月將推出首支折疊手機Pixel Fold。路透

根據美國財經媒體CNBC見到的內部通訊文件，Google將在6月推出首支可折疊智慧手機「Pixel Fold」，挑戰三星在折疊手機市場的領先地位。

CNBC報導說，Google計劃在5月10日的年度開發者大會「Google I/O」發表這支折疊手機。

文件顯示，Pixel Fold在Google內部代號為「Felix」，這支手機將擁有折疊手機「最耐用的轉軸」，售價將超過1,700美元，與三星1,799美元的Galaxy Z Fold 4競爭。

根據文件內容，Google規劃Pixel Fold的行銷亮點是防水和如口袋般大小好攜帶，外部螢幕尺寸為5.8吋。CNBC見到的照片顯示，這支手機可以像書一樣打開，出現有如小型平板電腦一樣的7.6吋螢幕，和三星的競品一樣；它的重量為10英兩（約284公克），比三星Galaxy Z Fold 4重一些，但電池更大，號稱待機時間達24小時，在省電模式下可待機長達72小時。

Pixel Fold是由Google的自研晶片Tensor G2處理器驅動，這和去年推出的Pixel 7與Pixel 7 Pro智慧手機相同。

Google發言人不願對上述報導置評。

雖然硬體只占Google一小部分營收，但Pixel Fold是Google Pixel系列中最貴的手機。Google一直為包括三星在內的其他手機業者打造軟體，包括Android與其應用程式商店Google Play。

文件顯示，Google將提供獎勵吸引人們換機升級為Pixel Fold，例如計劃讓Pixel、iPhone或Android手機「舊換新」，以折扣價取得Pixel Fold，同時計劃提供免費的Google最新智慧手表Pixel Watch送給Pixel Fold買家。

Fold 美國 財經媒體

延伸閱讀

直球對決OpenAI 馬斯克擬推TruthGPT

AI議題熱度高 帶旺相關個股

數位教養新課題從教育下手 吳思瑤曾因網路霸凌「快要憂鬱」

品牌史上最速量產車、沒有後檔設計！全新Polestar 4純電跑旅正式發表

相關新聞

標普微漲 投資人評估銀行財報和Fed官員繼續升息的表態

美國股市周二變化不大，投資人評估大銀行的財報和兩位聯準會（Fed）官員有關繼續升息來對抗通膨的表態。

年息4.15% 蘋果推高利儲蓄帳戶

蘋果17日在官網上宣布，即日起Apple Card用戶可以選擇使用高盛的儲蓄帳戶來增加Daily Cash獎勵，該帳戶提...

推特訊息「政府全掌控」馬斯克：AI可能摧毀人類文明

社群媒體「推特」(Twitter)老闆馬斯克(Elon Musk)說，政府能夠「完全取得」民眾在推特上面的活動紀錄，包括...

日本大轉職時代將至？企業不再只僱新鮮人 避免「近親繁殖 」

在台灣，沒有工作經驗的社會新鮮人想找工作，多半比有經驗的社會人士居劣勢。在日本剛好相反，企業招募員工以「新卒」（應屆畢業生）為主，公司規模愈大，愈傾向雇用職場的「白紙」。 然而，最近日本希望換工作的潛在人數超過800萬人，企業的終身雇用開始鬆動，有公司甚至打算在新年度聘用600名有工作經驗的新人，與新卒的比例幾乎是1比1，日本的大轉職時代就要來了嗎？究竟是什麼原因讓這些企業改變想法？

美企財報表現參差 美股收盤持平

交易員消化了一系列財報及其對美國經濟的影響，史坦普500指數收盤幾乎沒有變化。

印度直營店開張 庫克迎賓

蘋果執行長庫克18日在印度商業重鎮孟買，親自主持印度第一家蘋果直營門市開幕典禮，寄望這個人口14億的市場，能令蘋果全球營...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦