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油價小漲 需求疲軟削弱減產影響；美元跌讓銅金雙漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周二小幅上漲，需求前景疲軟削弱了OPEC+意外減產的影響。美元繼兩連漲之後回落，銅價和金價連袂上漲。

油價小漲

原油價格周二小漲，5月交割的西德州中級原油（WTI）期貨上漲3美分，結算價報每桶80.86美元；布蘭特原油 6月合約上漲1美分，結算價報84.77美元

儘管莫斯科方面表示已減產，但俄羅斯原油出口上周仍反彈至每日300萬桶以上，推動全球原油供應出現成長跡象。

儘管近期油價漲勢有所放緩，但許多市場觀察人士認為，中國經濟在防疫限制取消後反彈將推動油價在今年內上漲。中國第一季以一年來最快的速度成長，使中國有望實現成長目標。

銅金雙漲

銅價周二上漲，第一大金屬消費國中國的經濟成長高於預期，而錫價因擔心緬甸的供應而連續二日上漲。

倫敦金屬交易所(LME)的指標3個月銅期貨漲0.6%，報每噸9,014.50美元。

金價小漲，此前兩天下跌逾2%，因有跡象顯示聯準會（Fed）升息周期將延到今年更晚之時。

金價周二徘徊於每英兩2,000美元左右，美元止步兩連漲，為金價提供支撐。紐約時間11:52，現貨黃金上漲0.7%至每英兩2,008.57美元。

油價 金價

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