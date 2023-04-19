台積電ADR小漲0.2% 連續四日上漲
台積電ADR周二小漲0.2%，收在88.14美元，連續四日上漲，較台北交易溢價4.5%。費城半導體指數同日上漲0.4%。
美國股市周二變化不大，投資人評估大銀行的財報和兩位聯準會（Fed）官員有關繼續升息來對抗通膨的表態。大型科技股上漲，抵銷嬌生和高盛令人失望財報的影響，道瓊工業指數力守在平盤，標普500指數微漲。
道瓊工業指數跌10.55點，收在33,976.63點；標普500指漲3.55點，漲幅不到0.1%，至4,154.87點；那斯達克綜合指數跌4.31點，或0.04%，至12,153.41點。台積電的客戶輝達（Nvidia）大漲2.5%，滙豐對輝達評級從「減持」上調至「買入」
台灣加權股價指數周二下跌94.11點，收在15,867.44點，台積電跌1%收在515元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 111.84 -0.68 105.50 6.01
中華電 CHT 125.33 +0.59 126.00 -0.53
台積電 TSM 537.94 +0.17 515.00 4.45
聯電 UMC 51.88 +0.59 52.10 -0.43
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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