運營商5G部署放緩 愛立信淨Q1收入和毛利率下降明顯

集微網消息，愛立信公佈的第一季度財務業勣基本符合早前的預測，但一再警告稱，隨著一些地區5G部署支出放緩，2023年剩餘時間將面臨艱難行情。

瑞典網絡和電信業務實際上報告淨銷售額同比增長13.6%至626億瑞典克朗（60億美元）。

然而，該公司的淨收入下降至16億瑞典克朗（1.55億美元），比2022年同期下降46%，愛立信表示，該季度的毛利率下降至38.6%，低於一年前的42.3%。

在一份聲明中，首席執行官Börje Ekholm將其網絡業務的預期銷售額下降歸咎於運營商在許多早期市場的5G部署步伐放緩。然而，他聲稱這已被其他部門的增長所抵消，包括企業無線解決方案部門19%的飆升。

東南亞、大洋洲和印度逆勢而上，而全球其他地區則有所下降。網絡業務仍佔愛立信總銷售額的68%。

Ekholm表示，愛立信並未完成削減成本的措施，不過該公司還發現了額外節省20億瑞典克朗的機會：它在2月份確認了兩輪裁員，影響了瑞典和國際的員工，現在它計劃到今年年底將成本運行率降低110億克朗。

愛立信表示，2023年全年的重組費用可能達到約70億瑞典克朗（6.8億美元），其中一半以上可能會在本季度入賬。

愛立信還預計2023年剩餘時間將是「一個動盪的環境」，Ekholm表示，他預計電信公司將對投資保持謹慎，並繼續調整庫存水平。