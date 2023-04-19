運營商5G部署放緩 愛立信淨Q1收入和毛利率下降明顯

集微網／ 集微網

集微網消息，愛立信公佈的第一季度財務業勣基本符合早前的預測，但一再警告稱，隨著一些地區5G部署支出放緩，2023年剩餘時間將面臨艱難行情。

瑞典網絡和電信業務實際上報告淨銷售額同比增長13.6%至626億瑞典克朗（60億美元）。

然而，該公司的淨收入下降至16億瑞典克朗（1.55億美元），比2022年同期下降46%，愛立信表示，該季度的毛利率下降至38.6%，低於一年前的42.3%。

在一份聲明中，首席執行官Börje Ekholm將其網絡業務的預期銷售額下降歸咎於運營商在許多早期市場的5G部署步伐放緩。然而，他聲稱這已被其他部門的增長所抵消，包括企業無線解決方案部門19%的飆升。

東南亞、大洋洲和印度逆勢而上，而全球其他地區則有所下降。網絡業務仍佔愛立信總銷售額的68%。

Ekholm表示，愛立信並未完成削減成本的措施，不過該公司還發現了額外節省20億瑞典克朗的機會：它在2月份確認了兩輪裁員，影響了瑞典和國際的員工，現在它計劃到今年年底將成本運行率降低110億克朗。

愛立信表示，2023年全年的重組費用可能達到約70億瑞典克朗（6.8億美元），其中一半以上可能會在本季度入賬。

愛立信還預計2023年剩餘時間將是「一個動盪的環境」，Ekholm表示，他預計電信公司將對投資保持謹慎，並繼續調整庫存水平。

瑞典 庫存 印度

延伸閱讀

「全球最幸福國家」連續6年第一！2023排行榜出爐　台灣東亞冠軍寶座換人，但依然超越日韓

電動車有貧富差距 賺得多才買得起電動車嗎?

基因或生活方式造就的肥胖哪個對健康危害大？答案恐出乎意料

美國《噬血童話》翻拍瑞典電影《血色入侵》 各有特色！

相關新聞

年息4.15% 蘋果推高利儲蓄帳戶

蘋果17日在官網上宣布，即日起Apple Card用戶可以選擇使用高盛的儲蓄帳戶來增加Daily Cash獎勵，該帳戶提...

印度直營店開張 庫克迎賓

蘋果執行長庫克18日在印度商業重鎮孟買，親自主持印度第一家蘋果直營門市開幕典禮，寄望這個人口14億的市場，能令蘋果全球營...

高盛 上季獲利大減18%

在利率上升的加持下，美國銀行（BofA）第1季的營收與獲利均優於市場預期；相形之下，另一華爾街巨頭高盛上季獲利下滑18%...

戴爾 降低對陸零件依賴

電腦品牌戴爾公司（Dell）創辦人戴爾接受英國金融時報訪問時表示，由於供應鏈干擾的疑慮日增，該公司正「專注」於從中國大陸...

春寒料峭！美3月新屋開工數下滑 但有一亮點...

代表美國房市景氣冷暖的新屋開工數在3月下滑，原因是集合式住宅的開工數銳減，抵銷獨棟住宅增加的勢頭。

曾經每四名新娘就有一人穿這家店緍紗 如今淪落至破產

在新冠疫情最嚴峻時期之後的過去兩年，婚禮市場持續在回溫。但這對美國最大的婚紗零售商David's Bridal來說還不夠...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦