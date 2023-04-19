戴爾 降低對陸零件依賴

電腦品牌戴爾公司（Dell）創辦人戴爾接受英國金融時報訪問時表示，由於供應鏈干擾的疑慮日增，該公司正「專注」於從中國大陸以外的地區採購零組件。

戴爾表示，他的公司應客戶的要求，而分散零件產地。美中關係緊張，加上新冠肺炎疫情，已曝露半導體生產中斷的弱點。

他說：「我們希望確保產品持續供應無虞，鑒於現處環境的本質，擁有更具韌性的供應鏈格外重要。」

不過，他不願透露戴爾目前從中國大陸採購零組件的數量，對最近戴爾尋求在2024年前停止採用中國製造晶片的報導，也不予置評。

目前戴爾的供應鏈仍然高度仰賴中國大陸，包括印刷電路板和機殼在內多數零件都是在大陸製造，旗下大部分電腦產品的組裝也在當地完成。戴爾在中國大陸是三大電腦供應商之一，和聯想和惠普鼎足而立。

這個在1984年才19歲就創辦戴爾的人表示，分散供應鏈已是「長久以來」的優先重點。戴爾的個人電腦（PC）和伺服器事業群在美中都有製造基地，在馬來西亞、巴西等也有生產據點。

戴爾說，由於在歐洲和美國都有晶片和其他關鍵元件生產方面的投資，如今「更有可能」從中國大陸以外的地方取得零件。他說：「當然，這是我們非常專注的一環，因為有些客戶要求這麼做。」