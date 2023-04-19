高盛 上季獲利大減18%

在利率上升的加持下，美國銀行（BofA）第1季的營收與獲利均優於市場預期；相形之下，另一華爾街巨頭高盛上季獲利下滑18%，主因是固定收益部門表現疲軟，以及出售消費者部門部分貸款投資組合的損失。

儘管美銀今年前三個月的存款減少200億美元，但營收為263.9美元，優於預期的251.3億美元；上季總獲利為82億美元，比2022年第1季增加15%；每股盈餘94美分，高於市場預期的82美分。這些數據顯示美銀在2008年危機以來金融業最具挑戰性時期所展現的韌性。

淨利息收益帶動美銀上季獲利的主要推手。拜利率上升之賜，美銀上季淨利息收益（借貸所得減去支付客戶支付的款項）躍升25%至144億美元。美國聯準會在過去一年大幅升息，連帶提高了美國銀行和摩根大通、富國等其他銀行 的淨利息收益。

美銀上季銷售和交易營收增長7%，達到51億美元。 固定收益、貨幣和商品交易收入成長 27%至34億美元，但股票交易營收下降19%至16億美元。該銀行執行長莫尼罕在聲明中說：「隨著我們以強勁步伐有機地發展客戶關係，每個業務部門都表現良好。」

在另一華爾街巨頭高盛公司，受到出售消費者部門Marcus部分貸款投資組合損失4.7億美元的衝擊 ，加上債券交易部門表現比預期弱，該公司今年頭三個月營收下滑5%至 122.2億美元，不如市場預期的127.9億美元；上季獲利由一年前的38.3億美元降至30.9億美元，每股盈餘則由去年同季的10.76美元下滑至8.79美元。

有別於其他更多元化經營的競爭對手，高盛的大部分收入來自華爾街的活動，主要是交易和投資銀行業務。高盛上季的固定收益營收下滑了17%，成為迄今這項業務營收唯一下降的的華爾街銀行。所幸股票交易營收優於預期，有助於緩解固定收益表現欠佳的衝擊。