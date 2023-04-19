印度直營店開張 庫克迎賓

蘋果執行長庫克18日在印度商業重鎮孟買，親自主持印度第一家蘋果直營門市開幕典禮，寄望這個人口14億的市場，能令蘋果全球營收加速成長，同時也成為中國大陸之外的製造替代國。

截自3月的一年當中，蘋果在印度市場的銷售據了解創下近60億美元新高，而印度智慧手機用戶數量僅次於中國，居世界第二，凸顯出印度市場的地位日趨重要。

彭博指出，蘋果籌備直營店開設，花了幾年時間，要符合當地法令，部分銷售產品必須在地採購。蘋果評估印度中產階級正在擴大，帶來誘人商機；同時增加了產品在當地的製造比率。

蘋果2020年先在印度開設網路商店，亦與當地零售業者合作，銷售蘋果產品。由於價格高昂，市占率很低。印度是全球第二大行動電話市場，智慧手機市場規模近七億支，iPhone占比只有4%。中國大陸和南韓的平價手機，更吸引印度消費者。

在孟買的一號店率先開張後，兩天後新德里店也將接著對外營業。蘋果直營的零售店經常成為熱門觀光景點，是公司產品關鍵的展售據點，也是維修中心。