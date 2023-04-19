年息4.15% 蘋果推高利儲蓄帳戶

蘋果17日在官網上宣布，即日起Apple Card用戶可以選擇使用高盛的儲蓄帳戶來增加Daily Cash獎勵，該帳戶提供4.15%的高年收益率，不收費，沒有最低存款額，沒有最低餘額要求，用戶可以直接從錢包App中的Apple Card，輕鬆設立和管理其儲蓄帳戶。不過帳戶餘額雖無最低限制，但最高不能超過25萬美元。

據美國聯邦存款保險公司（FDIC）3月資料，儘管聯準會（Fed）一年來已將基準利率的目標區間最高升到5%，但全美消費者儲蓄帳戶的平均年利率僅0.37%，也就是說蘋果年利率比全美平均水準高十倍以上。

Apple Card是蘋果和高盛合作發行的虛擬信用卡，它是一項附加在iPhone手機的服務，用戶透過Apple Pay手機支付綁定卡片，進行消費。蘋果去年10月便已宣布將推出這一項金融產品，希望鎖定蘋果生態系中廣大的用戶。近年來蘋果硬體事業的營收成長趨緩，服務部門則增長迅速。

截至去年9月的上一會計年度，蘋果服務部門營收比前一年度成長約14%，達到780億美元。

不過，蘋果進軍金融服務業征途並非一帆風順。 上個月推出的「先買後付」服務，延後了很長時間才最終亮相，這次的儲蓄帳戶也是宣布後大概半年才推出。

在矽谷銀行（SVB）與Signature Bank倒閉後，美國其他銀行面臨存款大幅流失的窘境，例如17日公布財報的嘉信理財與道富銀行表示，上季的存款分別比去年同期流失30%與11%，金額合計超過520億美元，反映利率上升繼續為銀行的資產負債表帶來壓力，也凸顯客戶資金流往更高收益處。如今蘋果也加入爭奪存戶的大戰，勢必加劇其他金融機構的壓力。