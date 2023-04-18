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春寒料峭！美3月新屋開工數下滑 但有一亮點...

經濟日報／ 編譯洪啟原／綜合外電
代表美國房市景氣冷暖的新屋開工數在3月下滑，原因是集合式住宅的開工數銳減，抵銷獨棟住宅增加的勢頭。歐新社
代表美國房市景氣冷暖的新屋開工數在3月下滑，原因是集合式住宅的開工數銳減，抵銷獨棟住宅增加的勢頭。歐新社

代表美國房市景氣冷暖的新屋開工數在3月下滑，原因是集合式住宅的開工數銳減，抵銷獨棟住宅增加的勢頭。

美國政府18日公布的最新數據顯示，3月新屋開工數下滑0.8%，換算年率為142萬戶，其中集合式住宅的開工數驟降5.9%；獨棟住宅則增加2.7%，寫下三個月來高點。

獨棟住宅的開工數增加，可能反映建商努力推案刺激需求。之前借款成本激增導致許多潛在買家不敢貿然進場。同時，中古屋供給受限，有利建商抓住機會推出新建案，滿足市場需求。

不過，美國房市也正面臨逆風，例如銀行對房貸申貸者的授信標準趨嚴，及當前的抵押貸款利率已比2021年底攀升一倍。

數據並顯示，上月營建許可數劇減8.8%，換算年率為141萬戶，受集合式住宅下滑拖累。不過，獨棟住宅的許可數有所增加，創五個月高點。

新屋開工數據有助經濟學家調整美國營建活動對第1季國內生產毛額（GDP）衝擊的預估。亞特蘭大聯準銀行編製的GDPNow指標顯示，上季住宅投資預估減損0.2個百分點。

美國

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