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曾經每四名新娘就有一人穿這家店緍紗 如今淪落至破產

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在全盛時期每四位美國新娘就有一位穿著David's Bridal的緍紗禮服，如今淪落至破產境地。美聯社
在全盛時期每四位美國新娘就有一位穿著David's Bridal的緍紗禮服，如今淪落至破產境地。美聯社

在新冠疫情最嚴峻時期之後的過去兩年，婚禮市場持續在回溫。但這對美國最大的婚紗零售商David's Bridal來說還不夠，因為該公司在17日表示已聲請破產保護。

David's Bridal受到許多因素的傷害，包括通膨以及來自線上零售商和二手零售商的競爭。如今新人轉向更隨興的婚禮，也使David's Bridal精心製作的禮服和禮服對某些新娘失去吸引力。

David's Bridal在破產聲請文件上說：「愈來愈多新娘選擇沒那麼傳統的婚禮服裝，包括儉約的婚紗。」「這些不斷改變的消費者偏好，使公司的財務更加吃緊。」

David's Bridal也受到女性購買婚紗方式改變的傷害。該公司在破產文件中表示：「在當前環境下，對正式婚紗、伴娘禮服和相關配飾的需求大幅下降。」

根據美國疾病管制預防中心（CDC）的數據，儘管婚禮在2021和2022年回溫，但仍低於疫情前的水平。長遠來看結婚的人愈來愈少，CDC指出，自1980年代初以來美國的結婚率一直在下降。

David's Bridal的網站及其近300家門市將繼續運營，並在公司尋找買家之際履行所有客戶訂單。該公司還將兌現禮品卡、接受退貨和換貨。但若David's Bridal找不到買家，可能須關閉所有門市並且進行清算。

這家緍紗零售商擁有約10,000名全職和兼職員工，但上周表示將裁員9,000人。這是該零售商五年內第二次破產。

David's Bridal說，在全盛時期美國每四位新娘就有一位在婚禮上穿著該公司的禮服。

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