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美股早盤漲跌互見！輝達獲升評 VIX降至去年1月新低

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
GPU大廠輝達獲滙豐升評，18日早盤股價應聲走高。路透
GPU大廠輝達獲滙豐升評，18日早盤股價應聲走高。路透

華爾街兩大銀行的財報優劣互見，投資人消化相關消息，評估美國經濟和美企狀況，美股四大指數早盤漲跌互見，多在平盤附近狹幅波動。

道瓊工業指數早盤下跌0.3%或近100點；標普500指數小漲0.11%；那斯達克指數漲0.20%；費城半導體揚升0.6%；台積電ADR則挫低0.28%。

滙豐將繪圖晶片（GPU）大廠輝達的股價評等，從「減碼」一口氣升至「買進」，目標價也從175美元升至355美元。與輝達周一（17日）收盤價相比，意味有31.5%的上行空間。滙豐表示，華爾街尚未完全了解輝達在人工智慧業務的定價能力，投資人先前過度聚焦該公司的資料中心業務。輝達股價攀升2.83%。

阿里巴巴ADR上揚1.23%，主因路透報導中國監管單位擬將螞蟻集團的罰款，從最初的逾10億美元降至約7億美元。

美國銀行（BofA）第1季獲利提高，主要是聯準會（Fed）升息，淨利息收益增加，推高盈餘，美銀開盤股價攀升，但隨後轉跌。

高盛下跌2.70%，該行第1季的交易業務的表現為逾十年來最糟，傷害投資銀行部門的收入，導致獲利下滑。

健康照護巨擘嬌生上調2023年的獲利預期，估計新款癌症藥物和多發性骨髓瘤用藥Darzalex，能緩和部分舊款藥品銷量下滑的衝擊，但股價仍跌1.94%。

市場趨於冷靜，俗稱「恐慌指數」的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動率指數（VIX）降至16.78，為2022年1月以來新低。

指數 華爾街 美股

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