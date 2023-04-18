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內需帶動經濟 今年亞洲成長將超越歐美

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
中國經濟復甦力道將超越外界預期。(Photo by Timmy Denike on Flickr used under Creative Commons license)
中國經濟復甦力道將超越外界預期。(Photo by Timmy Denike on Flickr used under Creative Commons license)

中國與印度國內需旺盛，兩國將成為經濟大車頭。根據美國金融服務公司最新報告指出，中國受惠於解封以及當地房地產逐漸熱絡，經濟成長將超越外界預期。整體而言，今年亞洲經濟成長可望超越歐洲與美國。

開放助各國經濟

據《阿拉伯新聞》報導，摩根士丹利經濟學家艾亞表示，「我們持續認為包括日本在內的亞洲國家，能超越美國和歐洲的表現。各國由於內需求強勁，中國是其中之一例子，國境重新開放以及財政和貨幣政策支持，當地正出現相當不錯的反彈。」他也指出，包括印度、印尼與日本等其他3大經濟體也出現強勁國內需求。

這次預測也與稍早國際貨幣基金會認為，即使世界經濟面連挑戰，亞洲動能仍相當活躍的結論不謀而合，今年亞洲將貢獻7成以上經濟成長，因為經濟成長將從去年的3.8％提高到4.6％。

中國成長是美國兩倍

艾亞認為，中國的復甦將優於外界預期，加上房地產部門復甦相當強勁，也會增加成長動能。中國人民銀行公布第1季調查顯示，在中國解除疫情管控之後，已有更多中國民眾表態想要再買房子。

據《經濟時報》報導，國際貨幣基金會指出，未來5年，中國仍是全球經濟成長的火車頭，佔比將是美國的2倍之多。彭博社的分析也指出，在2028年之前，中國國內生產毛額（GDP）佔全球比率將來到22.6%，其次為印度的12.9%及美國的11.3%。

整體而言，75%的全球成長將集中在20個國家，其中一半來自於中國、印度、美國與印尼，雖然G7國家佔比僅佔其中一小部分，但德國、日本、英國與法國仍是貢獻排名前10名的國家。

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