歐盟納核電為綠能 環團不滿提告

「天然氣是化石燃料、核能具有高危險性，不該被視為綠能！」針對歐盟執委會去年將核能與天然氣列為綠色能源，並能取得綠能的融資與租稅優惠。綠色和平組織與環團聯盟最近對此提出訴訟，認為歐盟議會將天然氣與核能視為綠能的論據不足，更違反《歐盟氣候法》的規定，要求法律推翻此規定。

核、氣並非綠能

《歐洲議會》指出，歐洲議會在歷經多次爭論後，決議於去年7月將天然氣與核能納入歐盟「永續活動分類標準」當中，意味著企業投資天然氣或核能，都可以被視為投資「綠能」，並取得相關的融資或租稅優惠。

據《衛報》報導，綠色和平組織與環團聯盟於18日向歐盟法院提出訴訟，認為歐盟議會將天然氣與核能視為綠能的論據不足，更違反《歐盟氣候法》的規定，要求法律推翻此規定。

德國綠色和平組織執行董事特圖說，「永續活動分類標準」的旨意，在將全球升溫幅度控制於1.5度C內，並提供歐盟法源調整經濟與社會結構，強化綠能投資，但現在該規定卻成為了企業「漂綠」的工具。

拖累可再生能源進度

他強調，因為出於政治動機的遊說行動，導致天然氣與核能被視為綠能，但天然氣應該被視為「過渡性能源」，但如今隨著法律修改，大多數歐洲仍在運行的天然氣發電廠到了2050年之後仍將持續運行，不符合淨零碳排的趨勢。

環保團體更指出，建設新的核電廠需要10到20年的時間才能建成，除了會推遲淘汰燃煤發電的進度之外，也會阻礙可再生能源的發展。特圖強調，核能具有危險性、昂貴，且容易受到氣候變遷影響，建設時間過長也無法阻止氣候崩潰。

負責此次訴訟的律師維赫葉說，核電廠確實會對環境造成破壞，已經違反「永續活動分類標準」守護環境的初衷，更破壞了歐盟氣候行動的可信度。

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