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爆料人士：三星4奈米製程良率直逼台積電

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
爆料人士表示，三星4奈米製程良率大幅改善。路透
爆料人士表示，三星4奈米製程良率大幅改善。路透

南韓媒體BusinessKorea報導，推特爆料達人Revegnus在4月17日貼文表示，三星電子4奈米製程良率現在已非常接近晶圓代工龍頭台積電（2330）。

Revegnus在推文中指出，蘋果主管會議謄本顯示出台積電3奈米製程目前良率多達63%。和4奈米相比，3奈米的價格高出一倍。

Revegnus表示，以4奈米而言，三星和台積電的良率預料是大約相同的。三星電子良率回升的速度比預期快。

BusinessKorea的報導指出，台積電目前在4奈米良率估計達80%左右，三星電子預期在4奈米製程的良率已有明顯改善。

根據許多產業消息人士，三星電子可能已把4奈米製程的良率從大約60%提升到至少70%的水準。

奈米 台積電 主管

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