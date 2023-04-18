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路透訪調：分析師估台積電Q1淨利減5％

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
路透訪調分析師，估計台積電上季淨利減少5%。 路透
路透訪調分析師，估計台積電上季淨利減少5%。 路透

台積電（2330）本周四（20日）公布第1季財報之前，路透訪調的分析師估計，台積電今年首季淨利將比去年同期減少5%。主要受累於全球經濟疲弱，需求下降；而這種市場不振的狀況，本季仍將持續。

路透訪調21位分析師的平均值顯示，台積電上季（1到3月）淨利估為台幣1,925億元（63億美元），去年同期則為台幣2,027億元。

群益投信黃俊斌說：「展望第2季，是傳統淡季，又因為主要客戶砍單，台積電調節庫存將令季度銷售承受壓力。」不過他認為，動能最快可在第3季初轉強，理由是台積電的幾位大客戶，例如蘋果（Apple）、輝達（Nvidia）、超微（AMD）目前對於第3季的展望，均有改善。

台積電是亞洲市值最大的上市公司，先前已預期今年下半年需求可望復甦。周四的財報法說會，將提供本季財報指引，同時更新獲利財測。

台積電已先公布今年第1季營收為台幣5,086.3億元（166.9億美元），此數字落在公司元月財測區間167億美元到175億美元的低端。去年同期，台積電營收175.7億美元。

台積電元月時也表示，今年的資本支出，將由去年的363億美元，降低到介於320億美元與360億美元之間。

路透說，台積電的製造集中在台灣，台灣現在與中國大陸之間的軍事緊張日益升高，這點嚇到一些投資人。例如「股神」巴菲特上周就表示，雖然台積電是一家「很棒」的公司，但是地理位置面臨風險。巴菲特的波克夏公司，去年第3季一度投資台積電股票逾41億美元，今年2月卻揭露，已隨即在去年底以前，賣掉86%持股。

台積電股價今年以來漲幅約16%，表現優於台股大盤的13%。

台積電 台幣 客戶

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