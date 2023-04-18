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三星傳將棄谷歌搜尋改採Bing Alphabet股價跌

中央社／ 班加羅爾17日綜合外電報導
Google搜尋引擎業務正面臨著來自Bing日益嚴峻的挑戰。路透
Google搜尋引擎業務正面臨著來自Bing日益嚴峻的挑戰。路透

韓國三星電子傳考慮將以微軟（Microsoft）旗下的Bing取代谷歌（Google），作為原廠預設搜尋引擎。消息一出，Google母公司Alphabet股價今天下跌近4%。

路透社報導，這項消息由「紐約時報」率先於週末揭露，凸顯了Google每年價值1620億美元的搜尋引擎業務正面臨著來自Bing日益嚴峻的挑戰。Bing在整合ChatGPT的人工智慧（AI）技術之後，正從小咖一步步升為要角。

紐時引述內部消息指出，Google對這項消息的反應是「恐慌」，因為它們從三星電子（Samsung Electronics）合約賺進約30億美元的年收入。

報導補充說，另外200億美元的收入則與和蘋果公司（Apple）所簽的一只類似合約有關，這份合約將於今年續約。

Alphabet以及三星並未立即回覆路透社置評的要求。

Google主宰搜尋市場數十載，市占達逾8成。然而，華爾街擔心，在快速發展的AI競賽之中，Google恐將落後微軟。

Google母公司Alphabet的市值於2月8日瞬間少了1000 億美元，一來Alphabet全新的聊天機器人Bard在宣傳影片中分享了錯誤資訊，二來公司活動也並不讓人驚艷。

今天，Alphabet股價下跌至104.90美元，市值又掉了500億美元；微軟股價則上漲了1%。

大西洋證券（Atlantic Equities）分析師寇威爾（James Cordwell）說：「投資人擔心Google成了搜尋領域之中一個鬆懈怠惰的壟斷者，過去幾個月的發展成了一大警鐘。」

寇威爾補充表示，若要讓Google搜尋更具競爭力，使其可與AI助攻的Bing相抗衡，潛在成本可能也是一個令人擔憂的問題。

紐時報導指出，Google正快馬加鞭構建一個全新的AI搜尋引擎，提供用戶一個比目前服務更客製化的體驗，而目前的服務也將以AI功能進行升級。

Alphabet AI 搜尋引擎

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