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光達大廠Luminar盤後續漲 與宸鴻攜手在亞洲擴產

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
Luminar發表新款的Iris+LiDAR 車用感測產品。美聯社
Luminar發表新款的Iris+LiDAR 車用感測產品。美聯社

Luminar股價周一盤後股價繼續上漲，這家光達（LiDAR）大廠宣布和宸鴻光電（3673）合作，將在亞洲擴充產能，以滿足中國大陸市場的廣大需求。

Luminar周一上漲3.5%，盤後交易再漲3.3%，今年來正常交易時段漲幅為21.2%，一反這一年來59%的頹勢。

Luminar周一晚上在上海車展上宣布，已和宸鴻簽署協議，因應LiDAR產品需求上揚，將擴大Luminar在亞洲產能。LiDAR是「雷射探測與測距」的縮寫，這項傳感器技術目前在汽車業中廣泛應用於電腦輔助駕駛，有人希望實現完全自主駕駛。

宸鴻不僅將負責設廠，還將為Luminar經營新廠。宸鴻將以入股的方式來進行投資。

Luminar在新聞稿中說，去年在中國大陸銷售的2,000萬輛汽車中，約有一半來自外國品牌的汽車製造商，其中許多是Luminar的合作夥伴。設計納入Luminar產品的20多款量產車型中，大多數也鎖定中國市場，像富豪（Volvo）的EX90 Excellence，這款車將裝配Luminar的光達系係，作為安全和自動駕駛能力的標準配備。

上周，Luminar也宣布擴建在墨西哥蒙特雷（Monterrey）一座「高度自動化，高產量」的工廠，其中第一批Iris感測產品已經出貨，客戶引進後，今年底即可開始量產新車。

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