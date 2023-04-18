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Fed巴爾金：希望見到更多通膨回落的證據

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）今年3月以視訊方式出席一場會議。路透
里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）今年3月以視訊方式出席一場會議。路透

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金（Thomas Barkin）周一（17日）表示，希望見到美國通膨率正朝央行2%目標回落的更多證據。

巴爾金在里奇蒙企業經濟協會的一場聽眾座談上表示：「我希望見到更多證據顯示通膨正朝我們的目標回落。」

決策官員規劃今年再升息1碼，而市場當前的定價顯示，聯準會在5月3日的會議很可能進行最後一次升息。雖然上周的通膨報告顯示物價壓力出現一些減緩跡象，但從當時之後發言的多數聯準會官員都強調，有必要採取更多行動，讓物價增幅重返他們的2%目標。

官員們預測今年利率攀抵5.1%，意味比聯準會當前基準利率區間範圍4.75%至5%還要高25個基點。

被問到當前約5%的利率水準是否有傷害美國部份經濟的風險時，巴爾金表示，這樣的借貸成本水準從歷史來看並非罕見，但在過去十年例外，是因為在這段期間，利率大多處在接近零的狀態，直到聯準會一年前展開緊縮行動。

巴爾金說：「隨著利率在這個水準，我們的經濟還行。」他今年在聯準會利率決策會議沒有投票權。

聯準會 通膨

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